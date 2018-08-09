A sexualidade feminina aliada à tecnologia

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Para ter momentos prazerosos a dois é necessário se sentir bem com o seu próprio corpo e mente. A insegurança na relação sexual é comum entre mulheres de todas as idades e pode ser causada por diversos motivos como: pequenos lábios aumentados, ressecamento vaginal e dor; insatisfação com a aparência da genitália; flacideze perda do tônus muscular. A boa notícia é que a tecnologia pode ser uma grande aliada na busca por bem-estar.

De acordo com a médica ginecologista e pós-graduada em estética genital, Dra. Maria Angélica Belonia, Importa muito para a sexualidade feminina a forma como a mulher se apresenta. Quando estamos de bem com o corpo, a entrega sexual é mais fácil, flui melhor. Por isso vale a pena investir em práticas já testadas e que realmente funcionam, explica.

Plástica de Pequenos Lábios

O desconforto em relação à aparência da vulva é comum por dois motivos: o aumento dos pequenos lábios ou a perda do tropismo e firmeza dos grandes lábios.

Buscar a beleza da genitália hoje é possível com resultado estético agradável para a mulher, diz Dra. Maria Angelica Belonia.

A Plástica de Pequenos Lábios é indicada para quem tem hipertrofia dessa região com resultado estético excelente, devolvendo a mulher autoestima e confiança pessoal. A correção através da cirurgia plástica ou com um tratamento a Laser, dependendo da anatomia e desejo da mulher, sem perda da sensibilidade do clitóris.Devolvendo harmonia a vida intima da mulher.





Laser e Rejuvenescimento Genital Indolor

Outra queixa recorrente é o escurecimento e a perda do tônus dos grandes lábios com a idade, principalmente a partir de 40 anos, ou emagrecimento.

Com a idade, a produção de colágeno do corpo das mulheres é reduzida consideravelmente, o que impacta diretamente a lubrificação da vagina e também causa flacidez e falta de elasticidade no canal vaginal.

O tratamento realizado pela Dra Maria Angélica Belonia com o Laser Monalisa Touch recupera o tônus do canal, uma técnica inovadora para não só rejuvenescer a vagina e estimular a produção de colágeno, mas rejuvenescer funcionalmente a vagina.

Para tanto, são necessárias três sessões com intervalo de 45 a 50 dias entre elas. O procedimento realizado em torno de 30 minutos, é indolor e a mulher retorna a suas atividades profissionais imediatamente.

Ainda, de acordo com a Dra. Maria Angélica, não existe uma idade específica para que as mulheres procurem o tratamento com Laser, que também é indicado para pessoas antes e depois da menopausa, no pós-parto se a mulher sente-se flácida, as mulheres com incontinência urinaria e mulheres pós-tratamento de câncer de mama que apresentam atrofia vaginal.

O Laser promove uma nova vida e conforto sexual, trazendo segurança e liberdade para a intimidade da mulher.

Serviço:

Tratamento Íntimo

Dra.MariaAngélica Belonia - Ginecologista

Ed. Work Center

Rua José Alexandre Buaiz, 300, Enseada do Suá  Vitória/ES

Segunda à Sexta-feira