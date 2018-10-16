A bebida perfeita para o seu tipo de comemoração

Para muitas pessoas, entender de vinho é um mistério. Seus aromas, suas notas e os taninos... existem muitos fatores que colaboram para uma descoberta do vinho perfeito para cada paladar. Há 10 anos este mistério foi desvendado. Com o objetivo de descomplicar o mundo do vinho, surgiu a Wine. Diversificando a atuação, nasceu a Wine Eventos, a unidade de negócios da marca. Com bons resultados, é uma das principais apostas da empresa.

São 50 rótulos, entre vinhos e espumantes, à disposição dos clientes. Mais de 900 embaixadores ajudam os clientes a escolherem as bebidas mais adequadas para o evento Crédito: Jove Fagundes

Nascida há menos de 2 anos, a Wine Eventos é um sucesso no mercado de festas de todo o Brasil. Sendo um canal de relacionamento, ou seja, de venda direta, específico de atendimento a demandas sociais e corporativas, ela deixa para seus clientes a melhor parte da festa: a comemoração! Seus profissionais selecionam, indicam e entregam para todo o país produtos ideais para todos os tipos de celebração, atendendo desde a pequenas comemorações em casa, com amigos e família, até a shows e casamentos, com venda feita a partir de 12 garrafas.

Com um portfólio desenvolvido especialmente para eventos, disponibilizando aproximadamente 50 rótulos para venda, a Wine Eventos é o modelo de negócios que mais cresce dentro da empresa. Tem um grande desempenho, além do aumento no número de vendas de garrafas, se comparado a 2017, houve um crescimento exponencial no faturamento e no número de pedidos.

Aplicativo

A tecnologia também ajuda nos resultados. Pela internet, o cliente conta com uma equipe de sommeliers disponíveis para realizar a curadoria dos rótulos. Além disso, há embaixadores no aplicativo da marca.

Como canal de relacionamento, a unidade de negócios é formada por uma equipe de masters e embaixadores. Os masters têm o papel de gerir esses canais, que são formados por embaixadores Wine Eventos, dispostos a atender e entregar a melhor bebida para seu evento.

Os embaixadores podem ser empresas ou pessoas que, treinadas pela Wine Eventos, indicam as melhores bebidas para todos os tipos de festas. Normalmente, eles têm experiência na área.

Segredo está no cliente

Para Ricardo Buteri, COO (Chief Operation Officer) da Wine.com.br, o segredo do crescimento está no relacionamento com o cliente. Estamos sempre muito próximos ao cliente para entender exatamente o que ele quer e precisa. Eles ficam à vontade para tirar dúvidas com nossos sommeliers. Damos todo o suporte para que ele faça a melhor escolha, revela.

O atendimento pessoal é complementado pelos canais de vendas exclusivos da Wine Eventos. Nosso site e nosso aplicativo são práticos e fáceis de usar. Desenvolvidos para facilitar a escolha e garantir os melhores rótulos de vinhos e espumantes para as mais diversas ocasiões. Por meio deles, o cliente conta com a curadoria de mais de 900 Embaixadores Wine Eventos, prontos para ajudar e atender ao cliente, comenta.

Vantagens

Entre as vantagens oferecidas aos clientes, estão os descontos especiais e progressivos, os rótulos únicos e selecionados por especialistas e a entrega gratuita e programada.

Buscando fidelizar o cliente, a Wine Eventos tem ainda um atendimento exclusivo, permitindo que sommeliers e embaixadores selecionem e combinem os rótulos da unidade com o cardápio e o tipo de festa para o qual ele será vendido.