A agenda cultural está cheia de eventos com desconto do Clube A Gazeta

Quem faz parte desse Clube sempre tem eventos com vantagens. Para este final de semana, tem muito humor com Improvável e Cia Barbixas. Neste espetáculo, o grupo teatral realiza jogos em que todos seguem as regras e o tema proposto pela plateia, tudo no improviso, sem preparação prévia. As apresentações serão sábado (14) e domingo (15), no Teatro da Ufes, e o valor do ingresso é a partir de R$ 60,00. Assinantes de A Gazeta têm o benefício do Clube que garante 50% de desconto sobre o valor da inteira. Motivos para rir não faltam!