A agenda cultural está cheia de eventos com desconto do Clube A Gazeta

Quem faz parte desse Clube sempre tem eventos com vantagens. Para este final de semana, tem muito humor com Improvável e Cia Barbixas. Neste espetáculo, o grupo teatral realiza jogos em que todos seguem as regras e o tema proposto pela plateia, tudo no improviso, sem preparação prévia. As apresentações serão sábado (14) e domingo (15), no Teatro da Ufes, e o valor do ingresso é a partir de R$ 60,00. Assinantes de A Gazeta têm o benefício do Clube que garante 50% de desconto sobre o valor da inteira. Motivos para rir não faltam!
Para quem curte show de rock, o Vitória Rock Festival vai agitar a próxima sexta (20) e sábado (21). O evento contará com as atrações de bandas autorais e covers. Mas a diversão inclui muitas outras atrações: pista test ride, esquetes circenses, barbearias, Espaço Tattoo e Espaço Kids. Os passaportes para os dois dias de evento estão disponíveis para compra no site da Blueticket, e assinantes de A Gazeta têm 25% de desconto.
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AGENDA:
Improvável com a Cia Barbixas
Dias: 14 e 15/04.
Local: Teatro Universitário UFES
Vitória Rock Festival 2018
Dias: 20 e 21/04.
Local: estacionamento do Shopping Vitória
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