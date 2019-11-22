5 dicas para mudar o visual da casa antes das festas de fim de ano

Crédito: Divulgação/Vila Bella

A contagem regressiva para as comemorações de Natal e de Ano Novo já começou. Para quem pretende fazer algumas reformas na casa antes do período de festas, a recomendação dos especialistas é verificar quais são os reparos prioritários nos cômodos. A boa notícia é que dá para fazer um upgrade no lar, aproveitando os descontos de varejo da edição Black Friday 2019, nos próximos dias.

1- Veja o quanto você quer investir na mudança da casa

De acordo com a designer de interiores Dayane Pêgo, é importante checar o orçamento livre para as modificações. Antes de fazer qualquer alteração na residência, o primeiro passo é analisar o valor disponível para investir. Em seguida, é importante olhar com cautela os espaços que exigem mudanças com mais urgência, destaca.

2- Priorize um ambiente. Evite fazer mudanças em vários espaços ao mesmo tempo

Segundo ela, uma boa saída é escolher inicialmente as áreas sociais e os locais mais frequentados pelas visitas, principalmente, por causa das festas de fim de ano. Para evitar contratempos, é interessante ir às lojas consciente dos adornos que precisa comprar. "É bastante comum as pessoas acharem alguns utensílios bonitos nos estabelecimentos e, ao chegarem em casa, percebem que não ornam bem com o resto do ambiente", comenta Dayane Pêgo.

Crédito: Divulgação/Vila Bella

3- Tome cuidado com a combinação de cores

A má escolha das tonalidades pode prejudicar a harmonia da casa. O uso de muitos tons fortes pode irritar a vista, sem deixar o local acolhedor. Se a dúvida bater em relação às cores dos ambientes, vale selecionar tons neutros, como nude, cinza, branco e preto. Se os espaços ficarem muito sóbrios, vale equilibrar com detalhes vibrantes, aponta a designer de interiores.

4- Verifique as medidas dos espaços e evite surpresas

Segundo ela, um erro bastante comum é comprar móveis sem medir os espaços antes. Caso sejam pequenos, eles podem parecer perdidos em uma sala de estar ampla. Na situação oposta, se os espaços forem menores e os móveis grandes, os cômodos podem ficar apertados e com a circulação comprometida. Não adianta comprar uma mesa com medidas maiores ou realizar o sonho de ter uma TV com mais polegadas, se você não tem espaço para elas, indica Dayane.

Crédito: Divulgação/Vila Bella

5- Aproveite os descontos da Black Friday

A loja VilaBella oferece ofertas de 10% a 50% em diversos produtos, entre 25 e 30 de novembro, na Grande Vitória. Para quem quer mudar as salas de jantar e de estar, por exemplo, dá para fazer alterações nos ambientes economizando. Nesse caso, é possível repaginar mais de um espaço com o orçamento que estava reservado para apenas um. Com o custo original de R$ 1.137, um sofá de dois e três lugares sai por R$ 699. Uma mesa com seis cadeiras de R$ 1.699 tem o valor de R$ 999. E um painel para TV de R$ 550 pode sair por R$ 399, por exemplo.