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Música

10h de muito rock no Vitória Rock Festival, com 25% de desconto

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 13:05

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 13:05

As novidades não param de chegar no site do Clube e nesse final de semana os capixabas poderão curtir mais de 10h de muito rock na 3ª etapa do Vitória Rock Festival. Além de muita música, o festival também irá trazer ambientes para toda a família como espaço kids e praça de alimentação.
Os apaixonados pelo gênero musical poderão no próximo sábado (15) curtir mais de 10 bandas autorais e covers que disputam as vagas para a etapa final e também um show exclusivo da Banda Símios.
Final do 1º Festival de Rock Vitoria Harley-Davidson Crédito: Ciro Trigo
 
Os shows começam a partir das 13h, no estacionamento do Shopping Vitória. Além de toda essa energia do rock, o evento ainda trará uma experiência única para você: uma pista de teste ride e um simulador de pilotagem para você sentir como é andar em uma Harley-Davison.
E ainda o melhor de tudo é que assinantes de A Gazeta têm 25% de desconto no valor inteiro do ingresso. Para comprar o seu ingresso clique aqui.
 
Os descontos são válidos para os assinantes de todos os planos impresso e digital, exceto o Plano Digital AG, que não inclui os benefícios do Clube.
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