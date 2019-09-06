Partidos repassaram dinheiro do Fundo Partidário para adversários no ES

TSE julgou recurso sobre caso de candidato a deputado estadual do Amapá Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Fundo Partidário para legendas de coligações que eram suas adversárias no pleito. Os valores repassados chegaram a até R$ 106 mil. A prática, que já era proibida, foi a julgamento pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última terça-feira (3), e a Corte confirmou que esse tipo de repasse recebido de partido que não compôs a coligação do candidato constitui doação de fonte vedada e irregularidade grave. Nas eleições de 2018, sete partidos do Espírito Santo repassaram parte de seus recursos dopara legendas de coligações que eram suas adversárias no pleito. Os valores repassados chegaram a até R$ 106 mil. A prática, que já era proibida, foi a julgamento pelo plenário dona última terça-feira (3), e a Corte confirmou que esse tipo de repasse recebido de partido que não compôs a coligação do candidato constitui doação de fonte vedada egrave.

No caso analisado, o candidato a deputado estadual do Amapá, José Tupinambá Pereira de Souza, do PSC, recebeu R$ 25 mil do do Fundo Partidário do PR (hoje PL), mesmo não sendo filiado nem compondo coligação com a legenda doadora. Por conta disso, o Tribunal Regional Eleitora (TRE-AP) daquele Estado desaprovou suas contas, e o TSE confirmou a decisão.

Gazeta Online analisou as prestações de contas dos candidatos a deputado federal e deputado estadual em 2018 pelo Espírito Santo. No caso das campanhas à Câmara, o PSDB, sendo que sua coligação era com PV, PSC, Avante, PTC e PPL. A reportagem doanalisou as prestações de contas dos candidatos a deputado federal e deputado estadual em 2018 pelo Espírito Santo. No caso das campanhas à Câmara, o PSB doou R$ 128,21 para o, sendo que sua coligação era com PV, PSC, Avante, PTC e PPL.

PDT também doou R$ 28.677,60 para o Avante, mas a legenda não estava em sua coligação, que era com DEM, PSD, PSDB, PRP e SDD. também doou R$ 28.677,60 para o Avante, mas a legenda não estava em sua coligação, que era com DEM, PSD, PSDB, PRP e SDD.

MDB, PDT, PP, PR, PSB, PSD e PSDB fizeram esta destinação vedada. Ao todo, isso significou R$ 329.851,54 repassados. No caso das chapas para deputado estadual, a prática irregular foi ainda mais comum. O, PDT, PP, PR, PSB, PSD e PSDB fizeram esta destinação vedada. Ao todo, isso significou R$ 329.851,54 repassados.

O presidente estadual do PSB, Carlos Roberto Rafael, declarou que precisaria analisar detalhadamente para comentar sobre. Segundo ele, é provável que tenham sido casos de campanhas casadas. "Às vezes, por necessidade territorial, conjuntural, é necessário fazer algumas parcerias, para que aquele candidato leve a mensagem do grupo político para uma determinada região. Mas concordo com a vedação, para que a doação seja só para pessoas do próprio partido, para dar maior independência para a sigla", disse.

Já o PDT explicou, por nota, que não houve doação direta de recursos de fundo partidário para candidatos de outras coligações. "Trata-se de realização de material de campanha em conjunto, realizado pela conta de candidatura do deputado Sérgio Vidigal", explicou. Quanto às doações para o Avante, destacou que os repasses foram feitos pelo diretório nacional, que estava coligado com a sigla. No caso das doações para candidato a deputado estadual, que no caso foi o Pastor Ailton (PSC), o partido também não viu impedimentos. "Historicamente, sabe-se que o Pastor Ailton não é adversário. Ainda, tanto o PDT quanto o PSC estavam coligados na chapa majoritária ao Governo do Estado. E por fim, não estavam disputando o mesmo cargo".

No caso do PSDB, que de acordo com a prestação de contas fez duas doações a candidatos do PP, o presidente estadual vandinho Leite (PSDB) pontuou, por nota, que cumpriu todas as normas do TSE, repassou a verba recebida do PSDB nacional para 2 candidatos do próprio partido, e que desconhece doações para candidatos fora da coligação. "O PSDB reitera o compromisso com a transparência e a ética eleitoral, como declara na sua prestação de contas enviada ao TSE", disse.

FUNDAMENTO

Em seu voto no TSE, ao analisar o caso, o juiz Jucélio Neto explicou o motivo da vedação. "A distribuição do Fundo Partidário tem, dentre outras finalidades também, garantir a eficácia do princípio constitucional, que é o fundamento da constituição do pluralismo político-partidário. Ele demanda partidos que sejam viáveis e a distribuição do fundo partidário da forma que é feita busca desestimular aqueles chamados "partidos nanicos" (os partidos que têm pouca representatividade). E fazer doações dessa forma acabaria por burlar dentre outros princípios, do pluralismo político, também burlar esse desestímulo aos partidos nanicos", disse.

O ministro Sergio Banhos acrescentou que o Fundo Partidário só pode servir à própria agremiação para difusão de sua ideologia, suas iniciativas sociais, o fortalecimento de sua estrutura interna, de seus candidatos, ou de candidatos pertencentes a partidos coligados. Para ele, o que aconteceu no Amapá é "inadmissível". Para o ministro Luís Roberto Barroso, ocorreu uma espécie de "infidelidade partidária ao avesso".

A decisão do TSE foi à unanimidade, e também previu que os recursos repassados de maneira indevida sejam devolvidos ao doador.

Como a decisão é referente à este caso concreto, na análise de uma prestação de contas, pode não ter efeitos práticos para os candidatos do Espírito Santo que já tiveram as contas aprovadas, conforme a procuradora Regional Eleitoral, Nadja Machado Botelho. "Não detectamos essa situação nas prestações de contas das últimas eleições já julgadas pelo TRE-ES, mas ainda há processos pendentes de julgamento, tanto de contas de campanha de candidatos quanto de partidos. Caso constatado o recebimento de doação oriunda de partido não coligado a partido de determinado candidato, os valores devem ser devolvidos e a prestação de contas desaprovada", esclareceu.