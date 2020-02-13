Partido de Casagrande filia prefeito de Conceição da Barra

Prefeito Chicão trocou o PSDB pelo PSB Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

O partido do governador Renato Casagrande conseguiu incorporar mais um prefeito para ao time de candidatos que lançará nas eleições municipais deste ano. Nesta quinta-feira (13), o prefeito de Conceição da Barra, Francisco Vervloet, assinará ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Chicão, como é mais conhecido, deixa as fileiras do PSDB, partido pelo qual se elegeu em 2016. Em outubro, ele pleiteará a reeleição nas urnas. O ato de filiação ao PSB está marcado para as 17h, no Hotel Cricaré. Contará com a presença de representantes da sigla, como a vice-governadora Jaqueline Moraes (de Cariacica), o secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto (de Colatina), e o líder de Casagrande na Assembleia Legislativa, Eustáquio de Freitas (de São Mateus, município vizinho a Conceição da Barra, no Litoral Norte do Espírito Santo).

O projeto do PSB é fortalecer o bloco político em torno de Chicão, que deve enfrentar, em outubro, o filho do ex-prefeito Mateusão Vasconcellos, conhecido na região como Mateusinho.

Na última terça-feira (11), o vice-governador César Colnago (PSDB) chegou a se reunir com Chicão em uma padaria de Vitória, em uma última tentativa de convencer o prefeito a permanecer no ninho tucano. Não deu certo. O PSDB foi um dos pilares do último governo de Paulo Hartung (sem partido) e está fora da administração de Casagrande.

Chicão não é o único (nem deverá ser o último) prefeito do interior seduzido a ingressar no partido que atualmente comanda o Poder Executivo estadual. No início deste mês, o PSB filiou o prefeito de Marechal Floriano, município da Região Serrana, Cacau Lorenzoni, eleito em 2016 pelo Progressistas – partido que faz parte da aliança atualmente no poder em nível estadual.

Também há conversas bem avançadas para o PSB filiar o prefeito de outra cidade da Região Serrana: Hilário Roepke, o Gatinha, chefe do Executivo de Santa Maria de Jetibá. Ele se elegeu pelo MDB em 2016.