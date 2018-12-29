Parte crucial do ajuste

A reforma da Previdência é prioridade indiscutível para frear o rápido crescimento do rombo nas contas públicas. Mas há outro dever de casa também indispensável no ajuste fiscal: o enxugamento da folha de pagamento do funcionalismo público. O peso é excessivo. E não se trata de problema apenas da União. Vários Estados e municípios estão no mesmo atoleiro.

Além de salários geralmente acima da média paga pela iniciativa privada para o mesmo cargo, um dos grandes atrativos das carreiras públicas é a estabilidade no emprego. A blindagem assegurada por lei sob o ilusório argumento de garantir o exercício de funções sem influências políticas e econômicas acabou se tornando duplamente nociva ao poder público: contribui para a baixa produtividade e engessa despesas de vultosas proporções, impedindo cortes.

O governo Bolsonaro deve mobilizar esforços para dar celeridade à tramitação do projeto aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, estabelecendo regras para a demissão por “insuficiência de desempenho” do servidor estável, com avaliações anuais. São aplicáveis a todos os Poderes, nos níveis federal, municipal e estadual. A matéria requer acompanhamento atento. Ainda precisa passar por outras três comissões.

O fim da estabilidade é apenas um passo, visando a corrigir distorções. Abre oportunidades ao setor público de enxugar seus quadros e produzir mais gastando menos – princípio que deveria sempre nortear a utilização do dinheiro público.

A estabilidade no emprego aliada ao poder político no Executivo, no Legislativo e no Judiciário criaram situação privilegiada para o funcionalismo no cenário trabalhista. De 2007 a 2016, os salários dos servidores federais, estaduais e municipais subiram, em média, 34% acima da inflação. É uma conta injustificável, arcada por toda a sociedade.

O pagamento de gratificações e adicionais é também um alvo crucial a ser atacado para reduzir despesas – que se tornaram astronômicas. Essas duas torneiras foram abertas abundantemente para os servidores federais: R$ 52,5 bilhões neste ano, até novembro, conforme levantamento de O Globo, com base em dados do Ministério do Planejamento. O valor representa 32% dos R$ 163,9 bilhões desembolsados com despesas de pessoal no período. Em 2017, foram R$ 54,7 bilhões com gratificações e adicionais – mecanismos resultantes de lobbies para aumentar salários. É uma farra que desrespeita o contribuinte.