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Opinião da Gazeta

Para obedecer regras do tráfico, cidadão é obrigado a burlar a lei

Caso de motoboy que recebeu multa de trânsito por cumprir ordens de criminosos expõe o dilema com que moradores das cidades têm que lidar

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 21:43

Públicado em 

23 ago 2018 às 21:43

Colunista

Muro na Avenida Brasil, em Morada da Barra, Vila Velha: traficantes expõem suas regras Crédito: Ari Mello/TV Gazeta
A violência tem colocado o cidadão constantemente em encruzilhadas, nas quais precisa decidir se cumpre a lei ou se mantém a própria segurança. É lamentável que a vida nos grandes centros urbanos tenha se tornado um desafio, de escolhas tão cruciais.
É o caso de um motoboy que, ao entrar em Riviera da Barra, Vila Velha, decidiu cumprir a ordem do tráfico, expressa então nos muros, de levantar o capacete para ser visto e identificado. Acabou multado pela infração de trânsito. É revoltante! É o cidadão de bem num beco sem saída: segue as determinações do Estado punidor ou se defende como pode da criminalidade diante da ausência estatal? Um dilema shakespeariano.
Resta somente a sensação de impotência de quem tenta andar na linha, mas não consegue se manter nela por conta das circunstâncias. Esse abandono de bairros dominados pela criminalidade cria uma reação em cadeia na dinâmica das próprias cidades.
Um exemplo é o de radares que flagram o avanço de sinal vermelho. Se a existência deles é vital para a segurança no trânsito, ao mesmo tempo deixam vulneráveis motoristas em horários de menos fluxo, quando ficam mais expostos a roubos. Um projeto de lei da Assembleia, que permitiria o desligamento em vias urbanas e rodovias estaduais durante a madrugada, chegou a ser aprovado pela Casa, mas foi vetado pelo Executivo, que o considerou inconstitucional.
É como disse o dono da empresa para a qual o motoboy presta serviço: a escolha a ser feita é por morrer ou ser multado. Após a infração cometida, sempre há o direito de recurso, mas a dor de cabeça é garantida. Haja injustiça...
Não há contrapartida, como se vê, quando o que se impõe é um poder público que cobra em demasia, sem garantir segurança e, principalmente, qualidade de vida ao cidadão.
 

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