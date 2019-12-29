Para não se assustar com o Leão, comece a agir em janeiro

O Leão da Receita Crédito: AG

O ano está terminando e a sombra do “leão faminto” começa a aparecer. A dica é: o contribuinte, para cumprir a obrigação de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda sem atropelos de última hora, deve se preocupar com esse compromisso a partir de janeiro de cada ano.

Assim procedendo, é possível cumprir a legislação tributária e, quem sabe, planejar economia de imposto, além de evitar a procura desesperada por documentos quando o Leão começar a apresentar suas garras, louco pelos últimos centavos que deixaram de ser antecipados durante o ano.

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Assim sendo, todas as movimentações devem ser declaradas e comprovadas com documentos hábeis e idôneos. Isso vale tanto para aumento ou redução patrimonial. A juntada de documentos no ato da entrega da declaração não é exigida pelo Fisco, porém, a qualquer momento, dentro do prazo de cinco anos, a fiscalização pode solicitar comprovação do que foi declarado.

Nesta linha, destaco os comprovantes de rendimentos, uma vez que tais rubricas são a base da declaração. Os informes de rendimentos das fontes pagadoras reúnem todas as informações de pagamentos ou créditos feitos aos beneficiários ao longo do ano, destacando-se os impostos retidos, 13º terceiro salário, rendimentos isentos etc.

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Outro ponto a ser destacado são os comprovantes de despesas dedutíveis, uma vez que para utilizar os gastos com saúde e educação é necessário preencher o modelo completo da declaração. Os documentos comprovatórios deverão conter nome da empresa, endereço, CNPJ ou CPF do beneficiário e do prestador de serviços.

Operações com aquisição ou venda de bens e direitos também devem ser declaradas. Se durante o ano houve a compra ou venda de imóveis ou veículos, tais transações devem ser informadas. Aluguéis, despesas com empregada doméstica, compra e venda de ações, empréstimos e financiamentos, pensão alimentícia... Deverão ser incluídas na declaração.

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Por fim, caso o contribuinte queira ajudar crianças carentes, parte do Imposto de Renda devido pode ser direcionado aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Ressalta-se que, se as doações forem realizadas até 31/12 do ano-calendário, o contribuinte pessoa física pode descontar até 6% do IR devido na declaração apresentada no modelo completo, e a pessoa jurídica poderá deduzir até 1% do IR devido no lucro real.