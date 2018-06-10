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  • Papa Francisco diz a executivos de petroleiras que energia limpa é desafio épico
LIÇÃO

Papa Francisco diz a executivos de petroleiras que energia limpa é desafio épico

Pontífice alertou que para satisfazer as necessidades globais de energia "não é preciso destruir a civilização"

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 21:21

Publicado em 

09 jun 2018 às 21:21
Papa Francisco gesticula durante sua audiência geral desta quarta-feira, 25 de abril, na Praça São Pedro, no Vaticano Crédito: ANDREAS SOLARO/AFP
Cidade do Vaticano, 09/06/2018 - O Papa Francisco disse neste sábado a um grupo de executivos da indústria do petróleo que a transição para fontes de energia menos poluentes "é um desafio de proporções épicas" e alertou que para satisfazer as necessidades globais de energia "não é preciso destruir a civilização".
Segundo o Vaticano, a conferência de dois dias com executivos de petroleiras foi concebida para ser uma continuação da encíclica publicada pelo Papa três anos atrás pedindo por uma ação para salvar o planeta dos danos provocados pelas mudanças climáticas e de outros males que atingem o meio ambiente.
Entre os participantes do encontro estavam os CEOs das gigantes ENI, British Petroleum, ExxonMobil e da norueguesa Statoil, além de cientistas e gestores de grandes fundos de investimento. As declarações de Francisco no primeiro dia da conferência, realizada a portas fechadas, não foram divulgadas pelo Vaticano.
Francisco elogiou os executivos por terem incorporado uma avaliação dos riscos das mudanças climáticas em suas estratégias de planejamento. O Papa também os alertou para que mantenham sua "busca contínua por reservas de combustíveis fósseis", dois anos depois do Acordo do Clima de Paris, "mas mantenham a maior parte no subsolo". "A civilização requer energia, mas a energia não precisa destruir a civilização", afirmou.
Antes da conferência, especialistas do setor de energia e os defensores do combate as mudanças climáticas questionaram se o encontro não seria apenas mais uma oportunidade de relações públicas para as companhias, que não fariam mudanças significativas.
Em suas declarações, o Papa disse esperar que o encontro traga aos participantes a oportunidade de "reexaminar velhas concepções e olhar novas perspectivas". Fonte: Associated Press.

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