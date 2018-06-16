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Vida

Papa diz que aborto é "luva branca" equivalente aos crimes nazistas

Francisco fez o comentário durante uma reunião de uma associação familiar italiana

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 15:18

Publicado em 

16 jun 2018 às 15:18
Papa Francisco gesticula durante sua audiência geral desta quarta-feira, 25 de abril, na Praça São Pedro, no Vaticano Crédito: ANDREAS SOLARO/AFP
O papa Francisco disse neste sábado que o aborto é como uma "luva branca", que equivale "ao programa de eugenia da era nazista" e pediu para que as famílias aceitem as crianças que Deus lhes dá.
Francisco fez o comentário durante uma reunião de uma associação familiar italiana."No século passado, o mundo inteiro ficou escandalizado com o que os nazistas fizeram para purificar a corrida. Hoje, fazemos a mesma coisa, mas com luvas brancas", informou a agência italiana Ansa.
O papa pediu às famílias que aceitassem crianças "como Deus as dá para nós".
Francisco repetiu a estrita postura anti-aborto de seus predecessores e integrou em sua condenação mais ampla do que ele chama hoje de "lançar a cultura". Ele frequentemente lamentava como os doentes, os pobres, os idosos e não nascidos são considerados indignos de proteção e dignidade por uma sociedade que valoriza a eficiência individual. 

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