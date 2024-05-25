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Guia Capixaba

Pancas: conheça a cidade do Monumento Natural dos Pontões Capixabas

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 11:20

Publicado em 

25 mai 2024 às 11:20
Balão passeia por Pancas, no Noroeste do Espírito Santo
Balão passeia por Pancas, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Pancas
Ao longo dessa semana, a comentarista Giovana Duarte tem feito um passeio por diversas cidades da região Noroeste e Norte do ES. Pancas, Rio Bananal, Nova Venécia, São Mateus. Nesta edição do “Guia Capixaba”, ela traz como destaque o que tem “desbravado” por Pancas. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 25-05-24
Um passeio pelo Noroeste do ES - Pancas
Em Pancas, logo na chegada da cidade, os Pontões Capixabas encantam com uma paisagem super diferente, com montanhas desenhadas e esculturas rochosas. Chegamos mais perto delas ao visitar a área Monumento Natural dos Pontões Capixabas, que não possui uma infraestrutura oficial e para chegar tem um pouco de dificuldade. Pra chegar sozinhos recorremos ao Google Maps, mas não fizemos a subida nas pedras pq precisa de alguém com mais experiência para nos guiar. Depois, quando visitamos a Casa da Cultura Pomerana (que fica no mesmo distrito, Lajinha) soubemos que há um guia na região que desbrava o Monumento Natural dos Pontões Capixabas com os turistas.
A Casa da Cultura Pomerana em Lajinha ainda está em fase de estruturação, mas é um lugar bonito para fotos. Abre de segunda a sexta de 07h às 11h e de 13h às 17h e para visitar nos finais de semana precisa agendar através do perfil @apop_oficial no Instagram. O distrito tem várias igrejas luteranas e dois restaurantes, e minha dica para o almoço é: se for almoçar no distrito, vá até 12h. Os dois restaurantes abrem a partir de 10h e o povo almoça cedo! 
Fiquei hospedada no distrito de Alto Mutum Preto no Colina Deck House, um airbnb lindíssimo com vista para todo o vale de Pancas. A diária é R$ 450 mas super vale a pena: além do farto café da manhã tem ofurô na varanda, fogo de chão, aquecedor, redes e um bom dia dos pássaros inesquecível. Fica no caminho para a Rampa de Voo Livre, que tem 658m. A vista é um lindíssimo cartão postal da cidade e recebe campeonatos de voo livre. Para quem quiser mais informações o perfil no Instagram é @avlpancas
Para almoço e jantar sugiro a Churrascaria Petisco, no centro da cidade. É um restaurante simples, mas com um ótimo atendimento e comida caseira.
Faltou conhecer outro lugares como a Pedra do Vidal, as cachoeiras da região do Monumento Natural dos Pontões Capixabas e o local onde será o maior circuito de tirolesas da América Latina, que terá 400 metros de altura e velocidade até 120km/h. Mas em breve volto pra conhecer mais um pouco deste município que está despontando nacionalmente no turismo de aventura em nosso estado!

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