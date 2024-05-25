Pancas: conheça a cidade do Monumento Natural dos Pontões Capixabas

Balão passeia por Pancas, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Pancas

Ao longo dessa semana, a comentarista Giovana Duarte tem feito um passeio por diversas cidades da região Noroeste e Norte do ES. Pancas, Rio Bananal, Nova Venécia, São Mateus. Nesta edição do “Guia Capixaba”, ela traz como destaque o que tem “desbravado” por Pancas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 25-05-24

Um passeio pelo Noroeste do ES - Pancas

Em Pancas, logo na chegada da cidade, os Pontões Capixabas encantam com uma paisagem super diferente, com montanhas desenhadas e esculturas rochosas. Chegamos mais perto delas ao visitar a área Monumento Natural dos Pontões Capixabas, que não possui uma infraestrutura oficial e para chegar tem um pouco de dificuldade. Pra chegar sozinhos recorremos ao Google Maps, mas não fizemos a subida nas pedras pq precisa de alguém com mais experiência para nos guiar. Depois, quando visitamos a Casa da Cultura Pomerana (que fica no mesmo distrito, Lajinha) soubemos que há um guia na região que desbrava o Monumento Natural dos Pontões Capixabas com os turistas.

A Casa da Cultura Pomerana em Lajinha ainda está em fase de estruturação, mas é um lugar bonito para fotos. Abre de segunda a sexta de 07h às 11h e de 13h às 17h e para visitar nos finais de semana precisa agendar através do perfil @apop_oficial no Instagram. O distrito tem várias igrejas luteranas e dois restaurantes, e minha dica para o almoço é: se for almoçar no distrito, vá até 12h. Os dois restaurantes abrem a partir de 10h e o povo almoça cedo!

Fiquei hospedada no distrito de Alto Mutum Preto no Colina Deck House, um airbnb lindíssimo com vista para todo o vale de Pancas. A diária é R$ 450 mas super vale a pena: além do farto café da manhã tem ofurô na varanda, fogo de chão, aquecedor, redes e um bom dia dos pássaros inesquecível. Fica no caminho para a Rampa de Voo Livre, que tem 658m. A vista é um lindíssimo cartão postal da cidade e recebe campeonatos de voo livre. Para quem quiser mais informações o perfil no Instagram é @avlpancas

Para almoço e jantar sugiro a Churrascaria Petisco, no centro da cidade. É um restaurante simples, mas com um ótimo atendimento e comida caseira.