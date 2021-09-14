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“O ser humano no centro da evolução digital” será tema do Encontro de Pais e Mestres

O fechamento comercial do evento será nesta sexta-feira (17 de setembro). Associe sua marca ao evento e esteja entre as empresas que apoiam a Educação capixaba

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:23

Publicado em 

14 set 2021 às 15:23
encontro de pais e mestres
A jornalista da TV Gazeta, Daniela Abreu, vai mediar o debate entre o palestrante e psicólogo Rossandro Klinjey e educadores, psicopedagogos e representantes de pais de alunos. Crédito: Divulgação
Tradicional no calendário de eventos da área da Educação no Espírito Santo, o Encontro de Pais e Mestres abordará este ano o tema “O ser humano no centro da evolução digital” e será realizado no dia 8 de outubro. Em formato digital, o evento será transmitido no site A Gazeta, às 16h.
A jornalista da TV Gazeta, Daniela Abreu, vai mediar o debate entre o palestrante e psicólogo Rossandro Klinjey e educadores, psicopedagogos e representantes de pais de alunos.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, conta que a reformulação do Encontro de Pais e Mestres, juntamente com o Arena Profissões, para o formato on-line ampliou a capacidade de participação tanto dos convidados quanto do público, que não precisam estar presencialmente no local do evento.
"Esses projetos vieram atender a uma demanda por parte dos pais, professores e também dos jovens. Os dois eventos trazem para o debate assuntos que estão em evidência e, também por isso, é importante que as marcas participem e não fiquem de fora dessas discussões"
Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta
O fechamento comercial do evento será nesta sexta-feira (17 de setembro). Associe sua marca ao evento e esteja entre as empresas que apoiam a Educação capixaba. Fale com seu atendimento comercial para saber mais detalhes.

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