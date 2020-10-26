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Baixe aqui o e-book do Encontro de Pais e Mestres de A Gazeta

A publicação digital é mais uma estratégia para promover a discussão sobre os desafios e as oportunidades na área da Educação

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 14:48
Encontro de Pais e Mestres
Encontro de Pais e Mestres Crédito: Divulgação
O Encontro de Pais e Mestres 2020, pela primeira vez 100% digital, acompanha as transformações por que passa a sociedade, motivadas pela pandemia. Para dar mais visibilidade às discussões sobre a Educação, e às análises feitas por especialistas, os conteúdos também estarão disponíveis no formato de e-book, podendo ser compartilhado em diversas plataformas.

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