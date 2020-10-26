Baixe aqui o e-book do Encontro de Pais e Mestres de A Gazeta

O Encontro de Pais e Mestres 2020, pela primeira vez 100% digital, acompanha as transformações por que passa a sociedade, motivadas pela pandemia. Para dar mais visibilidade às discussões sobre a Educação, e às análises feitas por especialistas, os conteúdos também estarão disponíveis no formato de e-book, podendo ser compartilhado em diversas plataformas.
Arquivos & Anexos
E-book para desktop
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Tamanho do arquivo: 4mb
Arquivos & Anexos
E-book para celular
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Tamanho do arquivo: 2mb