A Gazeta promove live para debater a escola do futuro

Os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 na Educação suscitam muitas dúvidas nas famílias sobre a escola do futuro, que já vem sendo construída no compasso dessas transformações. Nada será como antes, isso é certo. E a expectativa é para que, de agora em diante, tudo seja mais promissor. Para discutir as mudanças, desafios e perspectivas, A Gazeta promove o Encontro de Pais e Mestres com uma live nesta segunda-feira, dia 26, às 16 horas, e a participação do jornalista e escritor Marcos Piangers, especialista em criatividade, tecnologia e inovação.