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Palestra

A Gazeta promove live para debater a escola do futuro

Iniciativa faz parte do Encontro de Pais e Mestres e terá palestra do especialista em criatividade e tecnologia, Marcos Piangers
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 18:00

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:00

O objetivo do Encontro de Pais e Mestres é refletir sobre as novas formas de ensino e propor soluções para os desafios enfrentados na educação
O objetivo do Encontro de Pais e Mestres é refletir sobre as novas formas de ensino e propor soluções para os desafios enfrentados na educação Crédito: Freepik
Os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 na Educação suscitam muitas dúvidas nas famílias sobre a escola do futuro, que já vem sendo construída no compasso dessas transformações. Nada será como antes, isso é certo. E a expectativa é para que, de agora em diante, tudo seja mais promissor. Para discutir as mudanças, desafios e perspectivas, A Gazeta promove o Encontro de Pais e Mestres com uma live nesta segunda-feira, dia 26, às 16 horas, e a participação do jornalista e escritor Marcos Piangers, especialista em criatividade, tecnologia e inovação.

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