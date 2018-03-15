Paisagem e políticas urbanas na construção da cidadania

Martha Machado Campos, José Francisco Bernardino e Rodrigo de Carvalho*

Cabe aos municípios o ordenamento de seu espaço urbano por meio de diretrizes com a precípua preocupação de abordar a defesa do meio ambiente. No caso de Vitória, a política municipal aponta o meio ambiente como bem de uso comum do povo e ressalta a prevalência do interesse público, bem como a efetiva participação da população em sua defesa e preservação. Questões urbanas e ambientais são equiparadas em benefício da função social da cidade. Assim, a finalidade urbanística considera o interesse público sobre o privado e que a cidade deve servir seus habitantes. O poder público atua para ordenar a realidade no interesse coletivo.

No Brasil, a Lei Federal do Estatuto da Cidade de 2001 regulamenta os instrumentos de política urbana de competência da União, dos Estados e, principalmente, dos municípios. Ecos dessa política se manifestam em 2015, ocasião em que a paisagem recebe tratativa cuidadosa pelo Estatuto da Metrópole que indica “(...) a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio ambiental ou cultural”. O Ministério do Meio Ambiente propõe um modelo de desenvolvimento mais justo, reafirmando o que se preconizou na ocasião da ECO92.

O Plano Diretor de Vitória inclui a Política de Meio Ambiente e Paisagem. Dentre as diretrizes dessa política aponta a “[...] preservação da paisagem e dos pontos visuais notáveis do município”, identificando os referenciais dessa paisagem. A Pedra da Gamela e o Itapenambi, expressivas elevações rochosas de Vitória, têm atenção especial na proposição de revisão do PDU que trata, de modo inovador, a paisagem como objeto político capaz de mediar e regular socialmente a ocupação de áreas da cidade.

Comparada ao Rio, declarado pela Unesco Patrimônio Mundial em 2016, Vitória tem a oportunidade de imprimir representatividade no UIA 2020, quando o Rio sediar o 27º Congresso Internacional de Arquitetos e Urbanistas com os olhos do mundo voltados ao Brasil. As relações entre cidade e natureza observadas na capital fluminense e reproduzidas em escala mais modesta em Vitória estarão na ordem do dia.

Para tanto a Câmara Municipal necessita assegurar a manutenção das propostas incluídas no PDU, aprovadas com amplo apoio popular, por maioria de votos nas assembleias territoriais, pelo Conselho do Plano Diretor Urbano, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e, por fim, pelos delegados eleitos para o Encontro da Cidade. Essas incluem parâmetros de preservação visual da paisagem, objetivando subsidiar qualificação de espaços urbanos e de valorização do patrimônio cultural de Vitória. Nesse sentido, vale o alerta aos vereadores da aposta tácita do plano para o papel da paisagem como fator ativo no processo de construção da cidadania.

*Os autores são, respectivamente, professores doutores e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Ufes