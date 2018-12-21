País perde 21 mil livrarias e papelarias em 10 anos

Livraria FNAC fechada em São Paulo. Crédito: Divulgação

Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) revela: o número de livrarias e papelarias em funcionamento encolheu 29% nos últimos dez anos no Brasil. O país perdeu 21 mil estabelecimentos, sendo que a maioria deles começou suas atividades nos últimos cinco anos; só em Minas Gerais foram 2.251 empresas.

Os pequenos

Além das grandes livrarias, como a Saraiva e a Cultura, que estão em recuperação judicial, quem mais sofreu com essa crise foram as pequenas livrarias. Dos 21.083 fechamentos apontados pelo estudo, 20.912 eram empresas com até nove empregados.

Simples e eficiente

Às vezes, uma medida simples soluciona o que parece ser um problema complexo. É o caso da nova faixa expressa, do lado esquerdo da praça do pedágio da Terceira Ponte, para quem acessa a Reta da Penha.

Simples e eficiente 2

Logo adiante, foram instalados um semáforo e tachões na pista no entorno da Praça do Cauê. Todas essas medidas, baratíssimas, resolveram um problema de trânsito crônico nessa região. Méritos da Rodosol e da Prefeitura de Vitória.

Ditaduras favoritas?

Bolsonaro resolveu “desconvidar” Venezuela e Cuba para sua posse alegando que não são países democráticos. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas fica a dúvida: a China, as Filipinas e os países árabes são?

Poetize-se

Em 2019 o poeta Sérgio Blank completa 35 anos de literatura. Para marca a data, ele vai lançar o projeto de leitura, escrita e memória “A Máquina de Escrever”, no dia 3 de janeiro, às 19h, na Biblioteca Pública do ES.

Chile ecológico

O Chile acaba de lançar a maior frota de ônibus 100% elétrico da América Latina. São 100 novos veículos que não poluem o ambiente.

Enquanto isso...

Aqui, no Brasil, ainda se usa muito combustível fóssil. Isso quando não se adultera a qualidade dele. Acontece no Espírito Santo.

Nas alturas

O preço das passagens aéreas está tão caro que os passageiros que viajavam de avião estão retornando ao ônibus.

Que país é este?

E a Anac queria convencer os consumidores de que a cobrança pela mala despachada iria baratear as passagens.

Alô, Papai Noel!

O pessoal que odeia o vermelho te tratou bem?





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MINIENTREVISTA

“Direitos humanos são para todas as pessoas”

Mestre em Direito e especialista em Direito Penal, a advogada Nara Borgo acaba de deixar a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória para assumir o mesmo desafio no governo Casagrande. Ela diz que o sistema penitenciário e o socioeducativo são os que mais a preocupam e promete agir para proteger os setores mais vulneráveis da sociedade.

Como você espera encontrar a situação dos direitos humanos no Espírito Santo?

Temos muitos desafios a serem enfrentados. Tendo em vista que direitos humanos envolvem diversos setores da nossa sociedade, pois tratam de direitos e garantias fundamentais individuais e sociais, nossos diagnósticos mostram que ainda temos um longo caminho a percorrer para que a situação do nosso Estado seja considerada favorável à garantia de direitos.

Algum setor em especial a preocupa?

São dois os setores que mais me preocupam: o sistema penitenciário e o socioeducativo.

Quais os segmentos da população ou grupo social que mais precisam da proteção do Estado?

Sabemos que infelizmente o Estado ocupa os primeiros lugares nos índices de feminicídio, LGBTfobia e homicídios da juventude negra. Certamente são estes os segmentos que mais precisam de proteção.

Muita gente diz que “direitos humanos são para humanos direitos”. Você concorda com essa afirmação?

Essa frase demonstra o quanto precisamos falar sobre direitos humanos nos mais variados espaços. Todo ser humano é sujeito de direitos, portanto, os direitos humanos são para todos, sem distinção. Não é adequado falar em ‘humanos direitos’ como se algumas pessoas não fossem seres humanos.

A sua Secretaria vai ter algum papel na formulação da política de segurança de Casagrande?