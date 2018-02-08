Pais não podem transferir seu papel para a PM

No Espírito Santo, assim em como todo o Brasil, a temática Segurança Pública é costumeiramente, ao nosso sentir, objeto de análises apressadas, que em regra apenas a tangenciam. Reflexões pouco aprofundadas têm insistido em apontar as instituições policiais como as únicas responsáveis pelo controle da criminalidade ou, dependendo da ótica, como as culpadas pelo seu descontrole. Isso resulta no esquecimento de outros atores sociais que precisam envolver-se na busca por medidas eficientes para esse necessário controle.

Em terras capixabas, a Polícia Militar não se furta às suas atribuições, e se faz presente em todos os municípios, de forma diuturna, buscando incansavelmente proporcionar à nossa sociedade a tranquilidade necessária ao desenvolvimento de todas as suas capacidades.

É certo que nossas ações repressivas ganham maior destaque, e realmente temos trabalhado com afinco para deter os agressores da sociedade e apreender os meios com que a agridem. Essa nossa atuação resulta em prisões e muitas apreensões de jovens cidadãos. Pronto, está identificado um dos fatores que não temos influência direta, a família. Qual deveria ser o papel dessa instituição (família) frente às estatísticas alarmantes desse público jovem como autores de ilícitos e atos infracionais?

Numa ocasião, afirmei que “PM não existe para tomar conta dos filhos dos outros”. Embora seja uma afirmação aparentemente dura, se reveste da mais pura verdade. Na visão da bíblia sagrada, preparar crianças e adolescentes para serem bons cidadãos é tarefa divina, outorgada pelo próprio Deus às respectivas famílias, que por serem o primeiro contato do ser humano com o mundo exterior, são aquelas que transmitem os valores éticos e morais, pela força do exemplo.

Necessário que nos conscientizemos. A prudência orienta para que grandes problemas sejam prevenidos e não unicamente combatidos. Então, o momento exige uma profunda e séria reflexão sobre o comportamento de nossos jovens, a construção de sua identidade e a formação como cidadão ético.

Os pais não podem somente ter a visão de dentro para fora e transferir para a escola, a igreja, a polícia e o Estado a responsabilidade que têm na criação dos seus filhos. É em casa que aprendemos o significado do respeito ao próximo; em casa aprendemos a conviver de forma harmoniosa e pacífica.

Creio não haver dúvidas de que a família é a principal responsável pela formação de valores em nossas crianças e adolescentes. Que valores as famílias estão incutindo em seus filhos? Quanto tempo lhes dedicam?

Evidentemente que outros atores (entre eles a escola) podem realmente ser parceiros da família nesse “processo de cunhar e forjar”, mas jamais serão substitutos da família. É como ensina uma frase que aprecio: “Para que a escola seja a segunda casa, a casa tem de ser a primeira escola”.

*O autor é comandante-geral da Polícia Militar do ES