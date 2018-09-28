Pai e filho disputam o mesmo cargo na eleição

Júlio Pimenta concorre a deputado estadual pela Rede enquanto seu filho Francis Tulipa disputa o mesmo cargo pelo PPS. Crédito: Divulgação

Uma família (eleitoralmente) dividida. Júlio Pimenta e Francis Tulipa têm algo em comum além de serem pai e filho, respectivamente: ambos são candidatos a deputado estadual nestas eleições. Júlio, corretor de imóveis e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Afonso Cláudio, concorre pela Rede; Francis, que está fazendo curso de corretor, disputa pelo PPS.

Cada um na sua

“Não há constrangimento algum. Nossa família é democrática”, minimiza Francis, que mora em Vitória, mas é presidente do PPS em Afonso Cláudio. “Não peço voto em quem vota em meu pai. Um não atrapalha o outro”, completa. Eles se dividem também na opção para governador: seu Júlio apoia Rose e Francis vai de Casagrande.

O consolo

Comentário de um observador político sobre a ausência da eleição de 3,4 milhões de pessoas que não fizeram o cadastramento biométrico: “Pelo menos estes não terão que decidir entre o ruim e o pior”.

Auxílio ao auxílio

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público (Aesmp) decidiu entrar com uma ação para convencer a Justiça de que o auxílio-moradia tem natureza indenizatória. Ou seja, não pode ser tributado.

Auxílio ao auxílio 2

A Aesmp não deve ter dificuldades na ação judicial. O problema (para a sociedade) é que provavelmente quem julgará a ação é uma magistrado que recebe também o famigerado auxílio-moradia.

Cidade lunar

Leitor lembra que a Prefeitura de Vitória, no começo do ano, prometeu recapear as ruas da cidade. Até agora, nada. E os buracos, remendos e ondulações avançam.

Levando o Carreta

Candidato a federal de Max Filho, Jorge Carreta não pode reclamar dos amigos. Tudo o que arrecadou até agora na campanha – R$ 51,5 mil – veio de doadores individuais. Entre eles o próprio prefeito, que doou quase 10% do total.

Efeito colateral

Aliás, se o vice-prefeito Carreta (Avante) for eleito, o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), passa ser o primeiro na linha de sucessão de Max (PSDB). É isso.

Passamos vergonha

Internautas brasileiros invadiram o perfil em português do papa Francisco no twitter para “acusá-lo” de comunista, esquerdista e hipócrita. Por que tanto ódio? Só porque o pontífice se posicionou contra a onda armamentista no mundo.

O papa é nosso!

Mas perdoai-os, papa Francisco: eles não sabem o que dizem

Divergência

Na sua campanha a deputado federal, Rodney Miranda (PRB) diz que vai pedir ao futuro governador a reativação do BME e da Rotam. Os dois batalhões especializados da PM foram extintos pelo governador Hartung, amigo e guru político de Rodney.

O primeiro

O TRE-ES espera manter a tradição e anunciar, na frente de todos os Estados, o resultado final das eleições.

Fogo amigo

De uma leitora sobre a mais nova moda da eleição: “Acho que precisamos criar o evento ‘Mourão e Paulo Guedes contra Bolsonaro’”.

Constatação

Hoje começa uma semana de profunda reflexão.

#ElesNão

Corruptos, incompetentes, autoritários, mentirosos, fascistas...

Convento de luz

Segundo especialistas, a nova iluminação do Convento da Penha é a mais moderna do país em um monumento público, comparada à do Cristo Redentor no Rio de Janeiro.

Buracos de Minas

O trecho de Nanuque (MG) à divisa com o Espírito Santo, que tem cerca de 10 quilômetros, está praticamente intransitável devido aos enormes buracos. E ao chegar na divisa o alívio: dali em diante, o trecho capixaba está ótimo.

Buracos de Minas 2

Lembrando: Minas é governada pelo PT. E os mineiros devem eleger a companheira Dilma para o Senado.

Alô, Magno Malta!