Pai do taekwondo no Brasil lança novo livro em Vitória

O grão mestre Woo-Jae Lee, considerado o pai do Taekwondo no Brasil, escolheu Vitória para lançar seu quinto livro nesta sexta, dia 25. “Defesa Pessoal – Hoshinsull do Taekwondo” será apresentado ao público, a partir das 17h, no Deares, em cerimônia aberta ao público. Coreano, Mestre Lee mora na região Serrana do Espírito Santo e ganhou grande notabilidade nacional com o livro “Aprenda Taekwondo”, publicado em 1978, que se tornou um clássico entre os praticantes do esporte.
Zig.
Marcela e Regina Pagani estão conferindo as novidades do Minas Trend, em Belo Horizonte.
Zag.
Raquel e Vanuza Melo também conferem as novidades da semana de moda mineira.
Zig.
A consultora de imagem e estilo Marcela Altoé acaba de voltar de São Paulo, onde participou de curso de visagismo 3D, método desenvolvido pelo expert francês Claude Juillard.
Zag.
O Dia do Dentista, celebrado nesta sexta-feira (25), terá uma comemoração especial na família da odontopediatra Alice Sarcinelli. Além dela completar 15 anos de profissão este ano, o pai, Roberto Sarcinelli, o irmão, Gabriel Pfister Sarcinelli e o marido dela, Hercules Almilhatti, também são dentistas.
HOMENAGEM À MARILUCIA DALLA
Marilucia Dalla, presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, foi a homenageada do Prêmio Excelência em Saúde 2019, na noite do último dia 17, no salão do Ilha Buffet Álvares Cabral. A homenagem foi em reconhecimento por sua constante luta pela saúde e crescimento do voluntariado no Espírito Santo. Marilucia estava duplamente orgulhosa, já que na categoria Radioterapia, o Hospital Santa Rita foi o grande vencedor, conquistando 46,85% dos votos.
SUCESSO NO ENAD
O resultado do Enade 2018, divulgado pelo MEC, revelou a qualidade de diversos cursos das instituições capixabas de ensino superior. Entre os mais tradicionais, o curso de Direito da Faesa manteve a nota máxima, conceito 5 na avaliação, pela terceira vez consecutiva. De acordo com a coordenadora do curso, Sayury Otoni, o resultado comprova a excelência do ensino no Centro Universitário. “É um exame que avalia, principalmente, o desempenho dos alunos que estão prestes a se formar e o resultado demonstra que eles estão bem preparados. Isso se deve à qualidade de ensino, à dedicação de nossos professores e às atividades de experimentação, como aquelas desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica, que colocam nossos alunos em contato com a comunidade e com o dia a dia do atendimento jurídico”, destaca. Além da nota máxima no Enade, o curso de Direito também comemora 95% de aprovação no exame da OAB entre os formandos.
NOITE DE DECORAÇÃO
Iramaya, João Nelson e Raphaela Bergami receberam arquitetos e profissionais da área para o evento “Portobello Summer Mood”, em Vitória. A arquiteta e influencer Patricia Pomerantzeff foi a convidada da noite e participou de um talk sobre inspiração, tendência e inovação com Juliana Peixoto e Juliana Moser, que vieram da sede da Portobello Shop em Tijucas, Santa Catarina, especialmente para o evento. Confira as fotos abaixo:
Encontro de arquitetos e decoradores
Zig.
Carol Neves nova coleção de joias inspirada no universo mágico do circo, no próximo dia 30.
Zag.
Será neste domingo (27) o V Encontro Estadual de Mães que Oram Pelos Filhos com o tema “As Sete Curas de Jesus” no Centro de Convenções de Vitória. O evento será das 7h às 17h45 e contará com a presença dos palestrantes Padre Roger Araújo, Salette Ferreira, Padre Joãozinho, Lúcio Domicio, Padre Anderson Gomes, Dom Dario Campos, Dom Luíz Mancilha Vilela e Angela Abdo. A previsão dos organizadores do evento é de receber 2.000 mães vindas do Brasil inteiro.
Zig.
As empresárias Gabriela Iamonde e Pâmela Silva convidam para coquetel de inauguração da nova loja Todeschini Vitória, no próximo dia 5 de novembro.
Zag.
No próximo dia 7 de novembro, será a última palestra do ano de 2019 do Circuito de palestras do setor do Vestuário, uma realização IEL/Findes com o Instituto Rio Moda. O tema será" Fim de ano: mais e melhor", com Glaicon Emrich, consultor em gestão e formação de equipes, com mais de 30 anos de atuação em empresas de forte expressão no mercado nacional e internacional. O palestrante falará na Findes e no Centromoda ,em Colatina.
MÚSICA PARA LIDERANÇAS NA PEDRA AZUL
A tarde do sábado (26) do 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, que começa hoje, em Pedra Azul, será musical. Os maiores sucessos da música popular brasileira na voz marcante da cantora Leila Pinheiro e o grupo MPB 4 embalarão o almoço, logo após o fim das palestras. O evento vai reunir os principais empresários e políticos capixabas, que tem o objetivo da iniciativa de promover um fim de semana de debate sobre os desafios e oportunidades da economia para desenvolvimento do Espírito Santo.