Pai do taekwondo no Brasil lança novo livro em Vitória

Mestre Lee Crédito: divulgação

O grão mestre Woo-Jae Lee, considerado o pai do Taekwondo no Brasil, escolheu Vitória para lançar seu quinto livro nesta sexta, dia 25. “Defesa Pessoal – Hoshinsull do Taekwondo” será apresentado ao público, a partir das 17h, no Deares, em cerimônia aberta ao público. Coreano, Mestre Lee mora na região Serrana do Espírito Santo e ganhou grande notabilidade nacional com o livro “Aprenda Taekwondo”, publicado em 1978, que se tornou um clássico entre os praticantes do esporte.

Dani Barreto: no lançamento de sua primeira coleção autoral Crédito: Carol Machado

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Marcela e Regina Pagani estão conferindo as novidades do Minas Trend, em Belo Horizonte.

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Raquel e Vanuza Melo também conferem as novidades da semana de moda mineira.

Karla Lessa e Maria José Nespoli: em bate-papo sobre novidades de beleza Crédito: Mônica Zorzanelli

Sergio e Leila Tristão, Duda Buaiz, Tatiana Tristão e Terence Rangel: celebrando os 18 anos da Junior Achievement Espírito Santo. Crédito: Divulgação

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A consultora de imagem e estilo Marcela Altoé acaba de voltar de São Paulo, onde participou de curso de visagismo 3D, método desenvolvido pelo expert francês Claude Juillard.

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O Dia do Dentista, celebrado nesta sexta-feira (25), terá uma comemoração especial na família da odontopediatra Alice Sarcinelli. Além dela completar 15 anos de profissão este ano, o pai, Roberto Sarcinelli, o irmão, Gabriel Pfister Sarcinelli e o marido dela, Hercules Almilhatti, também são dentistas.

HOMENAGEM À MARILUCIA DALLA

Piu e Marilucia Dalla Crédito: Companhia de Comunicação

Marilucia Dalla, presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, foi a homenageada do Prêmio Excelência em Saúde 2019, na noite do último dia 17, no salão do Ilha Buffet Álvares Cabral. A homenagem foi em reconhecimento por sua constante luta pela saúde e crescimento do voluntariado no Espírito Santo. Marilucia estava duplamente orgulhosa, já que na categoria Radioterapia, o Hospital Santa Rita foi o grande vencedor, conquistando 46,85% dos votos.

Gustavo Louzada e Stephany Pin: em noite de Crédito: Mônica Zorzanelli

SUCESSO NO ENAD

O resultado do Enade 2018, divulgado pelo MEC, revelou a qualidade de diversos cursos das instituições capixabas de ensino superior. Entre os mais tradicionais, o curso de Direito da Faesa manteve a nota máxima, conceito 5 na avaliação, pela terceira vez consecutiva. De acordo com a coordenadora do curso, Sayury Otoni, o resultado comprova a excelência do ensino no Centro Universitário. “É um exame que avalia, principalmente, o desempenho dos alunos que estão prestes a se formar e o resultado demonstra que eles estão bem preparados. Isso se deve à qualidade de ensino, à dedicação de nossos professores e às atividades de experimentação, como aquelas desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica, que colocam nossos alunos em contato com a comunidade e com o dia a dia do atendimento jurídico”, destaca. Além da nota máxima no Enade, o curso de Direito também comemora 95% de aprovação no exame da OAB entre os formandos.

NOITE DE DECORAÇÃO

Iramaya, João Nelson e Raphaela Bergami receberam arquitetos e profissionais da área para o evento “Portobello Summer Mood”, em Vitória. A arquiteta e influencer Patricia Pomerantzeff foi a convidada da noite e participou de um talk sobre inspiração, tendência e inovação com Juliana Peixoto e Juliana Moser, que vieram da sede da Portobello Shop em Tijucas, Santa Catarina, especialmente para o evento. Confira as fotos abaixo:

Encontro de arquitetos e decoradores

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Carol Neves nova coleção de joias inspirada no universo mágico do circo, no próximo dia 30.

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Será neste domingo (27) o V Encontro Estadual de Mães que Oram Pelos Filhos com o tema “As Sete Curas de Jesus” no Centro de Convenções de Vitória. O evento será das 7h às 17h45 e contará com a presença dos palestrantes Padre Roger Araújo, Salette Ferreira, Padre Joãozinho, Lúcio Domicio, Padre Anderson Gomes, Dom Dario Campos, Dom Luíz Mancilha Vilela e Angela Abdo. A previsão dos organizadores do evento é de receber 2.000 mães vindas do Brasil inteiro.

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As empresárias Gabriela Iamonde e Pâmela Silva convidam para coquetel de inauguração da nova loja Todeschini Vitória, no próximo dia 5 de novembro.

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No próximo dia 7 de novembro, será a última palestra do ano de 2019 do Circuito de palestras do setor do Vestuário, uma realização IEL/Findes com o Instituto Rio Moda. O tema será" Fim de ano: mais e melhor", com Glaicon Emrich, consultor em gestão e formação de equipes, com mais de 30 anos de atuação em empresas de forte expressão no mercado nacional e internacional. O palestrante falará na Findes e no Centromoda ,em Colatina.

MÚSICA PARA LIDERANÇAS NA PEDRA AZUL