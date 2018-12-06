Padre recusa quatro Prêmios de Direitos Humanos

Padre Kelder: "A austeridade e a discrição se impõem à função de um ministro ordenado" Crédito: G1

O padre Kelder Brandão, reconhecido pela sua forte atuação nas lutas sociais, recusou-se a receber quatro prêmios ligados aos Direitos Humanos neste fim de ano: o da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Cariacica, o da Câmara de Vitória, o da Assembleia Legislativa e o do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Os motivos

Dentre os motivos alegados pelo sacerdote para a recusa, ele aponta “a austeridade e a discrição que se impõem à função de um ministro ordenado”. Em carta pública, Brandão diz que esses princípios o impedem de receber formalmente honrarias e prêmios.

Um caso especial

Em Cariacica, ele receberia a Comenda Padre Gabriel, mas em relação a esse prêmio o padre diz que tem outros motivos para não aceitá-lo: “Há políticos que nasceram nas Comunidades Eclesiais de Base fundadas por padre Gabriel e agora voltam-se contra as pautas dos Direitos Humanos, atacando as minorias sociais e negando-lhes direitos”.

Muita bondade

A empresa que explora (e como explora!) o estacionamento no Aeroporto de Vitória diz que o motorista que reservar antecipadamente uma vaga ganha um desconto de 5% no valor da diária. Vai pagar “só” R$ 36,10.

Alguma dúvida?

É sempre bom lembrar o lema de campanha do deputado Amaro Neto (PRB): “Eu vim para fazer diferente”.

PH de olho

O prefeito Max Filho envia convite para a inauguração da Rodovia Leste-Oeste, amanhã, e diz: “Importante conquista para a nossa cidade”.

Porteira aberta

Depois dos funcionários da Câmara de Vereadores, que receberam R$ 3 mil de abono, os servidores da (quebrada) Prefeitura de Anchieta pediram ao prefeito uma gratificação também.

Reflexão em festa?

O PT de Vitória, simpaticamente, convida o povo para sua festa de confraternização, no dia 19 de dezembro. E diz: “Será um momento importante de reflexão, mas também de descontração e alegria”.

Elas merecem!

Em entrevista a “O Globo”, a futura ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, cita as catadoras de siri como exemplo de mulheres que merecerão atenção especial na sua gestão. As nossas valorosas catadoras de siri da Ilha das Caieiras aguardam.

Sujeira histórica

Técnicos limparam ontem a tubulação de ar-condicionado da Assembleia. Tiraram sujeira acumulada em 20 anos.

Pacote completo

O vereador Fabrício Gandini (PPS) contesta a posição da Comissão de Desburocratização da Câmara de Vitória e defende a licitação de todos os 18 quiosques da Curva da Jurema, inclusive os oito que estão funcionando. “O modelo atual está ultrapassado”, diz.

Constatação

A assessora tem mais prestígio que o assessorado.

Ufes literária

A Ufes vai sediar, pela terceira vez consecutiva, a Feira Literária Capixaba. A 6ª edição será realizada de 21 a 25 de maio no campus de Goiabeiras.

Liberal à brasileira

O futuro governo diz que a privatização dos Correios não está na pauta. São os liberais com medo do liberalismo.

Eles merecem!

O Instituto Sincades doou os trajes típicos alemães para o grupo de dança Bergfreunde, de Domingos Martins.

E aí, Bolsonaro?

Se o projeto que anistia os PMs grevistas passar também no Senado, Bolsonaro, já como presidente da República, vai ter que apreciá-lo. E aí será um dilema pra o capitão reformado do Exército.

Sim ou não?

Afinal, as Forças Armadas foram enviadas de vários Estados para fazer a segurança do ES durante o movimento. Bolsonaro vai sancionar o projeto em favor dos PMs ou vai vetá-lo em sintonia com as forças federais?

Alguma dúvida?

Somos o país da impunidade.

Novo comendador

O presidente do STF, Dias Toffoli, vai receber do governador Hartung a Comenda Jerônimo Monteiro, a maior honraria do ES. Será segunda-feira, às 12h, no Palácio Anchieta.

Alô, dr. Moro!