Padre Getúlio: o homem que fez dos direitos humanos um sacramento

Faleceu na semana passada, em Vitória, aos 85 anos de idade, o Padre Getúlio Carlesso. Ele foi ordenado padre em 1960, aos 27 anos. Mesmo depois de transferido para a reserva, como capelão militar, o padre Getúlio continuou exercendo seu ministério.

Poucas pessoas sabem que esse exemplar sacerdote teve uma admirável presença na Polícia Militar do Espírito Santo. Padre Getúlio cristianizou a Polícia, ensinou o respeito aos direitos humanos, praticou a pedagogia da igualdade que a todos irmana e da solidariedade que deve todos unir.

Com palavras e atos, Getúlio Carlesso foi um educador.

Os direitos humanos não são um patrimônio apenas do Cristianismo e muito menos desta ou daquela denominação confessional. Padre Getúlio entendeu isso muito bem. Numa corporação como a Polícia Militar, onde havia praticantes de diversos credos, desconhecer essa diversidade anularia seu trabalho apostólico.

Como ensinou João Paulo II, numa prédica que proferiu em 8 de dezembro de 1981, fazem obra de paz aqueles que se aplicam em despertar a atenção para os valores das diferentes culturas, para a especificidade das sociedades e para as riquezas humanas espalhadas pelo mundo, no coração dos homens.

Quem pretenda ensinar tem também de estar disposto a aprender com os discípulos. Esta é a verdadeira comunicação, baseada no respeito e na abertura para o ouvir.

É a esta comunicação que se refere François Marty. É a comunicação bipolar, que supõe um liame entre as pessoas que se falam, numa atitude de humilde reciprocidade.

Jean-François Collange demonstra que, fundamentalmente, o traço de união indissociável entre Cristianismo e Direitos Humanos resulta de que o valor do homem diante de Deus não está nem na cor de sua pele, nem no seu sexo, nem no seu estatuto social, nem muito menos na sua riqueza, mas no fato de que em Cristo ele é aceito como filho de um mesmo Deus.

Isto de cada um, de sua parte, reconhecer-se como filho de um mesmo Pai conduz a uma fraternidade autêntica, base dos Direitos Humanos.

No caso do Brasil, grande contribuição ao sentido de dignidade humana foi dada pelas tradições religiosas dos povos africanos.

Não obstante esmagados pela maneira covarde como a escravidão foi praticada – filhos separados de pais, aldeias propositadamente estraçalhadas para evitar a comunicação entre as pessoas – os povos africanos conseguiram manter sua identidade e transmitir ao Brasil seu admirável patrimônio ético.

A vida do padre Getúlio suplanta, em muito, o valor deste texto. Nesta página, teorizamos sobre direitos humanos. Getúlio Carlesso viveu direitos humanos, testemunhou direitos humanos, transmitiu direitos humanos, fez dos direitos humanos um sacramento.

*O autor é juiz de Direito aposentado e escritor