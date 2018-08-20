Padre da Arquidiocese de Vitória pede voto para Bolsonaro

Padre Jairo Souza é o responsável pela Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe. Crédito: Divulgação

A Igreja Católica, tradicionalmente, não recomenda voto em candidatos, certo? Sim, mas é bom avisar isso ao padre Jairo Souza, de Meaípe, Guarapari. O responsável pela Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes tem usado as redes sociais para pedir voto para Bolsonaro.

O recado

“Diz a lenda que se você olhar bem fixo para esta foto, você terá a revelação em quem votar”, postou o sacerdote no Instagram. Numa imagem com “ilusão de ótica”, aparece em destaque o 17, número do candidato a presidente pelo PSL.

O perfil

Em outra postagem, agora no Facebook, o padre Jairo afirma que seu voto vai para o candidato que “tem fé em Deus”; “defende a família”; “é contra o aborto”; “é patriota”; e “não é corrupto”.

Coisa triste

Na madrugada de ontem, mais uma lixeira foi incendiada em Jardim da Penha, próximo a um shopping do bairro.

Por que parou?

A coluna constatou in loco: na última sexta-feira, o engarrafamento em Vitória, antes da praça do pedágio da Terceira Ponte, só acabou pouco antes das 21h.

Parou por quê?

Aliás, a intenção foi boa, mas parece que a cobrança unidirecional do pedágio (sentido Vila Velha-Vitória) não aliviou os engarrafamentos na via.

Por que parou?

Pelo contrário: muitos motoristas estão aproveitando a não cobrança de pedágio no sentido Vitória-Vila Velha para passar pela ponte, que está com movimento acima do normal nesse trajeto.

O time de Neymar

Vitória vai receber uma filial da academia de futebol do Paris Saint-Germain. Tomara que não ensinem à garotada a se jogar no chão e dissimular.

O livro

O governador Hartung está lendo “Ruptura – a crise da democracia liberal”, de Manuel Castells. Num trecho do livro, o sociólogo espanhol de 76 anos observa:

A tese

“Mais de dois terços dos habitantes do planeta acham que os políticos não os representam, que os partidos (todos) priorizam os próprios interesses, que os parlamentos não são representativos, e que os governos são corruptos, injustos, burocráticos e opressivos. Na percepção quase unânime dos cidadãos, a pior profissão que existe é de político”.

Violência banalizada

De um caixa para uma colega num supermercado ontem na Praia da Costa, aparentemente conformada com a “lei” imposta pelos bandidos: “A moça foi morta em Barramares porque não acendeu a luz interna do carro. E quem não sabe que tem de acender a luz? Ninguém avisa...”

Onde falta luz...

Os organizadores da Copa Ufes, competição esportiva que reúne cursos e campi da universidade, fizeram um apelo pelas redes sociais aos atletas: levem água porque no ginásio de esportes não tem bebedouro.

Decadência civilizatória

Dia desses a coluna denunciou a matança de cachorros em Itaguaçu. Agora a maldade está acontecendo em Fundão, onde estão envenenando os nosso melhores amiguinhos.

Açaí da Wal?

Eleição e bom humor combinam. Internauta conta que ligou para um amigo e o convidou pra tomar um açaí na casa dele. Não deu certo. “Ele desligou na minha cara”, lamenta o anfitrião.

O jeitinho

Na inauguração do seu comitê eleitoral, Manato (PSL) admitiu publicamente que sua mulher se lançou candidata a deputado federal, “num primeiro momento”, para que se cumprisse a cota feminina exigida pela lei e possibilitasse o lançamento de mais três candidatos homens.

Foi o jeito

Manato passou a palavra a Soraia, que, meio constrangida, respondeu à pergunta do marido por que ela aceitou ser candidata: “Eu aceitei, mas foi para ajudá-lo”, respondeu.

Desrespeito

As bandeiras do Brasil e do Espírito Santo em frente à Ceasa estão precisando de uma manutenção. Estão sujinhas, coitadas.





Alô, Cabo!