Padre da Arquidiocese de Vitória pede voto para Bolsonaro

Padre Jairo Souza é o responsável pela Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe.Crédito: Divulgação
A Igreja Católica, tradicionalmente, não recomenda voto em candidatos, certo? Sim, mas é bom avisar isso ao padre Jairo Souza, de Meaípe, Guarapari. O responsável pela Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes tem usado as redes sociais para pedir voto para Bolsonaro.
O recado
“Diz a lenda que se você olhar bem fixo para esta foto, você terá a revelação em quem votar”, postou o sacerdote no Instagram. Numa imagem com “ilusão de ótica”, aparece em destaque o 17, número do candidato a presidente pelo PSL.
O perfil
Em outra postagem, agora no Facebook, o padre Jairo afirma que seu voto vai para o candidato que “tem fé em Deus”; “defende a família”; “é contra o aborto”; “é patriota”; e “não é corrupto”.
Coisa triste
Na madrugada de ontem, mais uma lixeira foi incendiada em Jardim da Penha, próximo a um shopping do bairro.
Por que parou?
A coluna constatou in loco: na última sexta-feira, o engarrafamento em Vitória, antes da praça do pedágio da Terceira Ponte, só acabou pouco antes das 21h.
Parou por quê?
Aliás, a intenção foi boa, mas parece que a cobrança unidirecional do pedágio (sentido Vila Velha-Vitória) não aliviou os engarrafamentos na via.
Por que parou?
Pelo contrário: muitos motoristas estão aproveitando a não cobrança de pedágio no sentido Vitória-Vila Velha para passar pela ponte, que está com movimento acima do normal nesse trajeto.
O time de Neymar
Vitória vai receber uma filial da academia de futebol do Paris Saint-Germain. Tomara que não ensinem à garotada a se jogar no chão e dissimular.
O livro
O governador Hartung está lendo “Ruptura – a crise da democracia liberal”, de Manuel Castells. Num trecho do livro, o sociólogo espanhol de 76 anos observa:
A tese
“Mais de dois terços dos habitantes do planeta acham que os políticos não os representam, que os partidos (todos) priorizam os próprios interesses, que os parlamentos não são representativos, e que os governos são corruptos, injustos, burocráticos e opressivos. Na percepção quase unânime dos cidadãos, a pior profissão que existe é de político”.
Violência banalizada
De um caixa para uma colega num supermercado ontem na Praia da Costa, aparentemente conformada com a “lei” imposta pelos bandidos: “A moça foi morta em Barramares porque não acendeu a luz interna do carro. E quem não sabe que tem de acender a luz? Ninguém avisa...”
Onde falta luz...
Os organizadores da Copa Ufes, competição esportiva que reúne cursos e campi da universidade, fizeram um apelo pelas redes sociais aos atletas: levem água porque no ginásio de esportes não tem bebedouro.
Decadência civilizatória
Dia desses a coluna denunciou a matança de cachorros em Itaguaçu. Agora a maldade está acontecendo em Fundão, onde estão envenenando os nosso melhores amiguinhos.
Açaí da Wal?
Eleição e bom humor combinam. Internauta conta que ligou para um amigo e o convidou pra tomar um açaí na casa dele. Não deu certo. “Ele desligou na minha cara”, lamenta o anfitrião.
O jeitinho
Na inauguração do seu comitê eleitoral, Manato (PSL) admitiu publicamente que sua mulher se lançou candidata a deputado federal, “num primeiro momento”, para que se cumprisse a cota feminina exigida pela lei e possibilitasse o lançamento de mais três candidatos homens.
Foi o jeito
Manato passou a palavra a Soraia, que, meio constrangida, respondeu à pergunta do marido por que ela aceitou ser candidata: “Eu aceitei, mas foi para ajudá-lo”, respondeu.
Desrespeito
As bandeiras do Brasil e do Espírito Santo em frente à Ceasa estão precisando de uma manutenção. Estão sujinhas, coitadas.
Alô, Cabo!
Adianta subir a montanha e não subir na pesquisa eleitoral?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.