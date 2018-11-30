Padarias na campanha contra a violência às mulheres

Cartaz exposto nas padarias que estão participando da campanha contra a violência às mulheres. Crédito: Divulgação

Pelo menos 300 padarias em todo o Estado estão exibindo cartazes e distribuindo panfletos com mensagens alusivas à campanha contra a violência à mulher. O objetivo é alertar a sociedade para que respeite as mulheres e denuncie todas as formas de violência contra elas.

Os números

Segundo o sindicato das padarias (Sindipães), a cada hora três mulheres sofrem alguma forma de violência no Espírito Santo. Apenas no primeiro semestre deste ano, 55 foram assassinadas e 7.664 boletins de ocorrência de casos de agressão foram registrados em delegacias em todo o Estado.

Sim, mas...

O Conselho Federal de Medicina diz que o Brasil tem médicos em quantidade suficiente para atender à demanda da população. Mas o problema é: quantos estão dispostos a trabalhar nas regiões mais remotas e periferias?

SOS SAU

Motorista reclama das (péssimas) condições do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Eco101 em Rio Novo do Sul. Segundo o cliente, no local não tinha água e café e o banheiro estava imundo.

Leiam, leiam, leiam

Quatro livros serão lançados amanhã, às 19h, na Biblioteca Municipal de Vitória: “Patrimônio Cultural”, “Poetas Capixabas”, “Olhar Marginal” e “Um Capixaba entre Mundos – Newton Freitas”. Distribuição gratuita.

Por que parou?

Não é fácil dirigir em Vitória. Três semáforos sequenciais, começando na Av. César Hilal esquina com Av. Leitão da Silva, passando pela Sedu até a entrada da Terceira Ponte, estão fora de sincronia, há meses. O trânsito para nos três sinais.

Na pista

Se Max Filho não concorrer à reeleição, o ouvidor da Prefeitura da Vila Velha, Alexandre Salgado (PV), diz que vai se lançar candidato a prefeito em 2020.

O cantinho do amor

Acaba de ser inaugurada a Sala do Aconchego na Pró-Matre de Vitória. . O espaço é reservado para que as mamães tenham um momento todo especial com seus bebês, principalmente aqueles que precisam ficar internados por mais alguns dias.

Bem-vindo ao séc. XX

O progresso deu mais um passo em Campinho, Domingos Martins: finalmente foi instalado um caixa eletrônico 24h na cidade.

Vergonha

Tem gente chamando o indecoroso indulto de Temer de “insulto de Natal”.

Alô, Papai Noel!

O senhor vem ao Brasil de vermelho ou está com medo também?