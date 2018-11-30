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Leonel Ximenes

Padarias na campanha contra a violência às mulheres

O objetivo é alertar a sociedade para que respeite as mulheres e denuncie todas as formas de violência contra elas

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 18:12

Públicado em 

30 nov 2018 às 18:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cartaz exposto nas padarias que estão participando da campanha contra a violência às mulheres. Crédito: Divulgação
Pelo menos 300 padarias em todo o Estado estão exibindo cartazes e distribuindo panfletos com mensagens alusivas à campanha contra a violência à mulher. O objetivo é alertar a sociedade para que respeite as mulheres e denuncie todas as formas de violência contra elas.
Os números
Segundo o sindicato das padarias (Sindipães), a cada hora três mulheres sofrem alguma forma de violência no Espírito Santo. Apenas no primeiro semestre deste ano, 55 foram assassinadas e 7.664 boletins de ocorrência de casos de agressão foram registrados em delegacias em todo o Estado.
Sim, mas...
O Conselho Federal de Medicina diz que o Brasil tem médicos em quantidade suficiente para atender à demanda da população. Mas o problema é: quantos estão dispostos a trabalhar nas regiões mais remotas e periferias?
SOS SAU
Motorista reclama das (péssimas) condições do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Eco101 em Rio Novo do Sul. Segundo o cliente, no local não tinha água e café e o banheiro estava imundo.
Leiam, leiam, leiam
Quatro livros serão lançados amanhã, às 19h, na Biblioteca Municipal de Vitória: “Patrimônio Cultural”, “Poetas Capixabas”, “Olhar Marginal” e “Um Capixaba entre Mundos – Newton Freitas”. Distribuição gratuita.
Por que parou?
Não é fácil dirigir em Vitória. Três semáforos sequenciais, começando na Av. César Hilal esquina com Av. Leitão da Silva, passando pela Sedu até a entrada da Terceira Ponte, estão fora de sincronia, há meses. O trânsito para nos três sinais.
Na pista
Se Max Filho não concorrer à reeleição, o ouvidor da Prefeitura da Vila Velha, Alexandre Salgado (PV), diz que vai se lançar candidato a prefeito em 2020.
O cantinho do amor
Acaba de ser inaugurada a Sala do Aconchego na Pró-Matre de Vitória. . O espaço é reservado para que as mamães tenham um momento todo especial com seus bebês, principalmente aqueles que precisam ficar internados por mais alguns dias.
Bem-vindo ao séc. XX
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Vergonha
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Alô, Papai Noel!
O senhor vem ao Brasil de vermelho ou está com medo também?
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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