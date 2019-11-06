Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Pacote de Guedes moderniza o Estado com foco no futuro
Opinião da Gazeta

Pacote de Guedes moderniza o Estado com foco no futuro

É uma guinada importante para a retomada de um crescimento contínuo, sem voos de galinha, com a prevalência do setor privado onde o Estado não se faz necessário

Públicado em 

06 nov 2019 às 04:00

Colunista

O presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregam o Plano mais Brasil – Transformação do Estado ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Foi uma terça-feira (03) de boas notícias para a economia brasileira e, por consequência óbvia, para a própria sociedade. O conjunto de reformas enviado pelo Planalto ao Congresso nesse 300º dia de mandato tem a robustez que se espera de um governo diante da catástrofe fiscal. Medidas que buscam não só o fortalecimento do setor produtivo, mas reparos essenciais na forma como o Estado se apresenta. Não há pecado na audácia quando há tanto por fazer.
E a cereja do bolo nesta terça-feira próspera foi o projeto de lei que finalmente autorizou a privatização da Eletrobras, estabelecendo as regras para o processo, em destaque a ausência da chamada golden share, ação especial que dá poder de veto à União, decisão condizente com uma equipe econômica com ascendência liberal.

Veja Também

PEC Emergencial: 26 cidades do ES poderiam reduzir salário do servidor

A elétrica responde por aproximadamente um terço da capacidade de geração e metade da transmissão de energia. A desestatização cessa os ciclos de aparelhamento político que minaram seu crescimento e desferiram golpes recorrentes aos cofres públicos.
A venda da Eletrobras começou a ser preparada no governo Temer. Mesmo que o projeto tenha se arrastado por 300 dias, é um importante sinalizador para engatar o pacote de privatizações prometido pela equipe econômica, que tem a meta de vender R$ 1 trilhão em ativos do governo federal.
Com a PEC do Pacto Federativo, o governo federal deve transferir entre R$ 400 bilhões e R$ 500 bilhões aos entes nos próximos 15 anos. É a promessa de “mais Brasil, menos Brasília” que pode se concretizar. A redução de municípios também é bem-vinda. Já PEC Emergencial prevê o acionamento ágil de mecanismos para conter gastos obrigatórios e permitir investimentos no Orçamento. Uma das medidas mais modernizantes autoriza a redução de jornada e salário de servidores em casos de arrocho fiscal.

Veja Também

Guedes apresenta PEC que soma pisos de recursos para saúde e educação

A organização da máquina pública tem um protagonismo entre as medidas, mesmo que as reformas administrativa e tributária ainda não tenham sido encaminhadas. Após a vitória da reforma da Previdência, a modernização estrutural precisa de continuidade, com o comprometimento do Congresso.
É uma guinada importante para a retomada de um crescimento contínuo, sem voos de galinha, com a prevalência do setor privado onde o Estado não se faz necessário. Cabe ao governo Bolsonaro o foco na política para a concretização dessa transformação tão esperada.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados