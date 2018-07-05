Os planos do PT no Espírito Santo

Vinícius Valfré (Interino)





Crédito: Amarildo

Quatro anos depois de sair das urnas com minguados 6% dos votos na eleição para o governo do Estado, o PT tem nova oportunidade de buscar uma saída menos improvisada e menos constrangedora. O partido, liderado pelo ex-prefeito de Vitória João Coser, está em plena articulação e tem à frente dois caminhos.

O primeiro e principal deles é compor o arco de alianças do PSB do ex-governador Renato Casagrande. Dirigentes de ambos os partidos têm mantido conversas para viabilizar essa parceria. A construção com o PSB é o “foco” do PT, segundo João Coser afirmou à coluna.

A segunda opção, que para Coser é apenas o “plano B”, é lançar candidato próprio ao governo. O ex-deputado Genivaldo Lievore e o secretário do partido Perly Cipriano são as opções, conforme a coluna publicou ontem em sua versão no Gazeta Online. Seria cumprir tabela e nada a mais. De novo.

Se vingar a proposta de estar no palanque de Renato Casagrande, Coser e o PT estarão inovando. Embora em 2010 o ex-petista Givaldo Vieira tenha sido o vice de Casagrande, tradicionalmente o PT estadual ajuda e é ajudado por Hartung e pelo MDB.

O excesso de hartunguismo quase custou a presidência do PT a Coser. Hoje, após impeachment e desembarque de petistas do governo, ele admite não haver clima para estar novamente com os emedebistas.

“Uma aliança com o Paulo Hartung (MDB), hoje, não consegue unificar o partido. Há dificuldades internas e de ordem política, em função da vinculação com o governo federal”, afirmou o dirigente petista.

Não há, até aqui, conversa para que o PT mais uma vez indique o vice no palanque socialista. O que existe é interesse em algum espaço para pedir votos para Lula. O ex-presidente não é, nem de longe, o pré-candidato preferido de Casagrande. Então, como se daria esse espaço? “É isso que queremos construir, com um processo diálogo, se acontecer a aliança com o PSB”, disse Coser.

Junto com as conversas para aliança majoritária, acontecem as articulações para as eleições proporcionais. Coser confirmou que, nas disputas pelas vagas de deputados, é com o PDT de Sérgio Vidigal que as tratativas estão mais avançadas, assim como em 2014.

Mas não é novidade para ninguém que Vidigal é um hartunguista de carteirinha. E PT e PDT só poderão estar juntos se compuserem o mesmo arco majoritário no Estado. Há, aí, uma barreira ao “plano A” dos petistas.

João Coser contou os planos do PT, mas ressaltou que tudo depende da decisão do congresso do partido, no dia 28. Apesar de todas as crises que enfrenta, o PT tem o precioso tempo de TV como ativo nas articulações.

ENTREVISTA

Qual será o caminho do PT?

O PT não tem definição de coligação, mas tem, internamente, uma posição majoritária de coligação com o PSB.

Por quê?

Como o PT saiu do governo, não estamos, neste momento, conversando com o MDB. Hoje, a tendência, o que unifica mais a base do partido, seria uma aliança com o PSB. Ou candidatura própria.

Não haveria dificuldade para fechar com o PSB, conforme for o acordo nacional?

Estamos trabalhando isso. A candidatura do Lula tem que ter um espaço de defesa. Queremos garantir que poderemos fazer a campanha do nosso candidato.

Faria questão que Casagrande apoiasse Lula?

Não. Ele pode ter o candidato dele.

Em que momento mudou a relação do senhor com o Hartung?

Não mudou. Estou falando da maioria do PT. Estou falando como presidente de partido. Não tem fala pessoal. Uma aliança com o Paulo, hoje, não consegue unificar o partido.