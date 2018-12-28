Os Legislativos municipais no Estado precisam fazer cortes

Dalton Santos Morais*

Produzir leis e fiscalizar a Administração Pública são as principais funções do Poder Legislativo. Entretanto, esta função legislativa de controlar a qualidade dos gastos do Poder Público sempre ficou em plano de menor importância, apesar de a Constituição estipular que a fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial do Poder Público deva ser exercida pelo Legislativo.

Qual o motivo disso? Vários podem ser as razões, mas nos parece que o principal deles seja cultural: o menosprezo pela qualidade do gasto público começa no próprio Legislativo, já que se sabe que os deputados federais, só com as despesas de pessoal, custam anualmente R$ 1,1 bilhão aos contribuintes.

E o que ocorre em nossas cidades? Na Revista Finanças dos Municípios Capixabas, verificamos que as despesas totais para a manutenção das Câmaras das três principais cidades do ES custaram, respectivamente, R$ 32,8 milhões, R$ 27,5 milhões e R$ 24,9 milhões para Serra, Vila Velha e Vitória em 2017, o que, considerando os contingentes populacionais destas cidades, representa um valor médio de R$ 65,29 (Serra), R$ 56,57 (Vila Velha) e R$ 68,58 (Vitória) de gasto por habitante.

Razoável, certo? Não, se considerarmos que, diante do número de vereadores no ano de 2017, cada vereador custou em despesas totais, respectivamente, R$ 1,42 milhão, R$ 1,62 milhão e R$ 1,66 milhão para os contribuintes destas cidades.

Claro que a manutenção do Poder Legislativo é essencial à democracia, mas todo gasto público deve ser analisado com rigor, já que cada real economizado com a máquina será utilizado nas atividades principais do município voltadas ao atendimento da população, como educação, saúde, limpeza e segurança pública, entre outras.

Afinal, não é adequado ter cifras milionárias para custear o mandato de poucos vereadores das cidades capixabas e ter cifras bem mais modestas na educação e na saúde pública: manter os estudantes na rede municipal de ensino custou R$ 5.082,69, R$ 4.786,02 e R$ 7.931,38 por aluno, e as despesas com saúde por cada habitante foi de apenas R$ 412,58, R$ 259,69 e R$ 682,72, respectivamente, para as cidades de Serra, Vila Velha e Vitória em 2017.

Assim, fica o desejo de fim de ano de que o Legislativo considere que, assim como os demais Poderes, também deve ele tomar medidas para reduzir as suas despesas administrativas, porque tanto a sociedade como a Constituição exigem que a estrutura administrativa das Câmaras seja eficiente o bastante para representar o povo, sem diminuir os escassos recursos para atender as carências mais prioritárias da sociedade.