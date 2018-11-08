Os interesses do consumidor e os supermercados fechados

Os supermercadistas do Espírito Santo estão diante de uma nova oportunidade de escolher o livre comércio e a liberdade de empreender ao invés de imposições que tolhem o desenvolvimento da livre iniciativa e desprezam os interesses do consumidor. Com o término da vigência da convenção coletiva os comerciantes poderão rever a esdrúxula cláusula que proíbe o trabalho nos supermercados aos domingos, e colocam Vitória na posição de ser a única capital do onde isso acontece.

O mais estranho dessa situação é que o empresariado é sempre o primeiro a levantar a voz contra a excessiva regulação do mercado e da atividade econômica promovida pelo Estado brasileiro. Essa regulação gigantesca inibe a abertura de novas empresas e postos de trabalho, as trocas econômicas, sufoca o desenvolvimento e se constitui em um entrave ao crescimento do país. E é em um ambiente assim que a própria classe empresarial – no caso os supermercadistas – resolveu inventar uma regulação a mais com a proibição do trabalho nos supermercados aos domingos.

E por que isto aconteceu? Por causa da visão distorcida de alguns que, não desejando abrir suas portas, decidiram proibir todos os demais de fazê-lo. Há nove anos, quando pela primeira vez a proibição foi incluída na convenção coletiva, os supermercados eram livres para decidir se abririam ou não aos domingos. O Perim nunca abriu, mas quem desejava funcionava livremente. Em uma decisão equivocada, a maioria dos supermercados proibiu o trabalho aos domingos, ao invés de manter a abertura facultativa.

O argumento de que o funcionamento aos domingos gera prejuízos cai por terra quando se sabe que a abertura não seria obrigatória, mas facultativa. E, convenhamos, sabe-se que, em todo o país, o domingo é o segundo ou terceiro dia de maior faturamento dos supermercados. As pesquisas confirmam que, quanto mais tempo o cliente passa no estabelecimento, mais produtos ele compra. Como no domingo as pessoas têm mais tempo, é evidente que a ida ao supermercado nesse dia é um estímulo a mais ao ato de comprar.

Já há mais de um ano que um decreto presidencial considerou ao funcionamento dos supermercados como uma atividade essencial. Mesmo assim, no ano passado os supermercadistas decidiram manter a proibição. Tudo indica, contudo, que há no meio empresarial uma tendência a corrigir o equívoco para colocar um fim no fechamento.