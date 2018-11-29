Os imbróglios do Cais das Artes e do restaurante giratório

Cais das Artes e Restaurante Giratório Crédito: Amarildo

Sempre achei que pudesse existir algo em comum entre duas decisões ousadas: a de construir um restaurante panorâmico giratório, no alto de um edifício em lugar sem qualquer charme urbano e com campo visual muito limitado, e a de edificar um conjunto formado por duas construções enormes, um museu e um teatro, na beira do canal. Dá para supor que à imaginação de uns poucos dirigentes se juntaram a força dos egos e a vontade de deixar marcas na paisagem da cidade.

Pelo que sei, a direção da Findes deu por encerrado um longo período de aborrecimentos e constrangimentos gerados por uma estranha aranha de aço, visível de longe, e decidiu remodelar o espaço para abrigar usos mais compatíveis com as finalidades da instituição. Em breve, ele estará sendo usado por quem trabalha com tecnologia e inovação, o que é muito bom.

Nada sei sobre as movimentações que culminaram na decisão de construir o chamado Cais das Artes. Hoje, ao término de mais um mandato do governador que achou por bem edificar aquela obra monumental com o propósito de incluir Vitória no circuito mundial das artes, fico pensando no destino daqueles esqueletos, agora sem pai nem mãe, expostos ao tempo e à maresia em época de vacas magras. Já apareceu quem defenda enfaticamente a sua demolição, e quem, em reação, tenha abraçado o tapume da obra.