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Alvaro Abreu

Os imbróglios do Cais das Artes e do restaurante giratório

É preciso formular uma agenda livre de interesses para ocupação e uso plural do Cais das Artes

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 17:12

Públicado em 

29 nov 2018 às 17:12
Alvaro Abreu

Colunista

Alvaro Abreu

Cais das Artes e Restaurante Giratório Crédito: Amarildo
Sempre achei que pudesse existir algo em comum entre duas decisões ousadas: a de construir um restaurante panorâmico giratório, no alto de um edifício em lugar sem qualquer charme urbano e com campo visual muito limitado, e a de edificar um conjunto formado por duas construções enormes, um museu e um teatro, na beira do canal. Dá para supor que à imaginação de uns poucos dirigentes se juntaram a força dos egos e a vontade de deixar marcas na paisagem da cidade.
Pelo que sei, a direção da Findes deu por encerrado um longo período de aborrecimentos e constrangimentos gerados por uma estranha aranha de aço, visível de longe, e decidiu remodelar o espaço para abrigar usos mais compatíveis com as finalidades da instituição. Em breve, ele estará sendo usado por quem trabalha com tecnologia e inovação, o que é muito bom.
Nada sei sobre as movimentações que culminaram na decisão de construir o chamado Cais das Artes. Hoje, ao término de mais um mandato do governador que achou por bem edificar aquela obra monumental com o propósito de incluir Vitória no circuito mundial das artes, fico pensando no destino daqueles esqueletos, agora sem pai nem mãe, expostos ao tempo e à maresia em época de vacas magras. Já apareceu quem defenda enfaticamente a sua demolição, e quem, em reação, tenha abraçado o tapume da obra.
Pois eu diria que é mais do que urgente conseguir que o Cais das Artes seja visto pelos capixabas como um poderoso instrumento de desenvolvimento das pessoas que vivem aqui. Só assim, apropriado pela população como um trunfo, seriam plenamente justificáveis os investimentos realizados e as verbas colossais para fazê-lo funcionar regularmente, quando pronto. Nessa rota, é oportuno começar juntando as melhores competências disponíveis, aqui e alhures, para, livre de interesses rasteiros, megalomanias e atitudes ideológicas, formular uma agenda de ocupação e uso plural, inovadora e consistente, voltada prioritariamente para as nossas crianças, adolescentes e recém-adultos, a ser implementada de forma progressiva.

Alvaro Abreu

É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

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