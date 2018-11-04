Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Os ensinamentos de Jesus e a política
Helder Salvador

Os ensinamentos de Jesus e a política

A proposta Dele dirige-se a todos e a cada um, sem excluir ninguém, numa política do amor

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 21:56

Públicado em 

03 nov 2018 às 21:56

Colunista

Helder Salvador*
Em Jesus, não há a ousadia de um programa temporal e o risco de um projeto político-social, pensamento ou ensinamento político. Porque o ensinamento de Jesus aspira à totalidade, mas não é total. O próprio poder sabe que não é ao poder que Jesus vem, nem é ao poder que vai. A proposta Dele dirige-se a todos e a cada um, sem excluir ninguém, numa política do amor, uma contradição nos termos, porque transcende a política.
Jesus não fez política, mas não deixa de ser politicamente perturbador e relevante. Jesus e o Seu ensinamento estão de tal maneira fora dos limites quase físicos da política que representam um marco de provocação à política, de provocação política. Daí, a pergunta essencial: por que o poder precisou se desfazer de Jesus num julgamento? Podia tê-lo feito de outro modo? Por exemplo armando uma cilada, por assassinato...
Jesus é um “não-político”. Jesus joga com a surpresa na política: o amor, um amor que não é só dar a outra face, é a destruição da inimizade do inimigo. Por isso, é um provocador da política. Pensando bem, o reino político também não é deste mundo: há a necessidade de querer um mundo melhor e transformá-lo.
Jesus é figura determinante na história da humanidade, incompreensível sem ele. A sua influência é decisiva: foi, por exemplo, por seu intermédio que a ideia de pessoa veio ao mundo. Não é por acaso que a doutrina dos direitos humanos nasceu em contexto, também geográfico, cristão. Vários pensadores de renome o sublinharam: foi pelo cristianismo que soubemos da “infinita dignidade” do homem, que nenhum ser humano pode ser tratado como “gado”, “um homem, um voto” é a tradução política da fé religiosa na relação de Deus com cada ser humano.
A laicidade do Estado, que garante a liberdade religiosa, estava em gérmen na palavra de Jesus: “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. Não pretendeu conquistar o poder para impor um programa político, mas deixou a igualdade, a justiça, a dignidade de todos como critério do Juízo Final e da religião verdadeira, sem nada de confessional: “Tive fome e destes-me de comer; tive sede e destes-me de beber; vestistes-me, fostes visitar-me, estando eu doente ou na cadeia...”.
Na fé na ressurreição de Jesus anuncia-se a vida eterna, e, enquanto os homens acreditaram na eternidade, até neste mundo construíam de modo durável. Hoje, sem eternidade, o tempo reduz-se a instantes que se devoram e vivendo num presentismo, até a política se ressente do curto-prazismo. Como fiéis cristãos, coloquemos em prática a surpresa na política: o amor.
É padre*

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados