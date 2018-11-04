Os ensinamentos de Jesus e a política

Helder Salvador*

Em Jesus, não há a ousadia de um programa temporal e o risco de um projeto político-social, pensamento ou ensinamento político. Porque o ensinamento de Jesus aspira à totalidade, mas não é total. O próprio poder sabe que não é ao poder que Jesus vem, nem é ao poder que vai. A proposta Dele dirige-se a todos e a cada um, sem excluir ninguém, numa política do amor, uma contradição nos termos, porque transcende a política.

Jesus não fez política, mas não deixa de ser politicamente perturbador e relevante. Jesus e o Seu ensinamento estão de tal maneira fora dos limites quase físicos da política que representam um marco de provocação à política, de provocação política. Daí, a pergunta essencial: por que o poder precisou se desfazer de Jesus num julgamento? Podia tê-lo feito de outro modo? Por exemplo armando uma cilada, por assassinato...

Jesus é um “não-político”. Jesus joga com a surpresa na política: o amor, um amor que não é só dar a outra face, é a destruição da inimizade do inimigo. Por isso, é um provocador da política. Pensando bem, o reino político também não é deste mundo: há a necessidade de querer um mundo melhor e transformá-lo.

Jesus é figura determinante na história da humanidade, incompreensível sem ele. A sua influência é decisiva: foi, por exemplo, por seu intermédio que a ideia de pessoa veio ao mundo. Não é por acaso que a doutrina dos direitos humanos nasceu em contexto, também geográfico, cristão. Vários pensadores de renome o sublinharam: foi pelo cristianismo que soubemos da “infinita dignidade” do homem, que nenhum ser humano pode ser tratado como “gado”, “um homem, um voto” é a tradução política da fé religiosa na relação de Deus com cada ser humano.

A laicidade do Estado, que garante a liberdade religiosa, estava em gérmen na palavra de Jesus: “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. Não pretendeu conquistar o poder para impor um programa político, mas deixou a igualdade, a justiça, a dignidade de todos como critério do Juízo Final e da religião verdadeira, sem nada de confessional: “Tive fome e destes-me de comer; tive sede e destes-me de beber; vestistes-me, fostes visitar-me, estando eu doente ou na cadeia...”.

Na fé na ressurreição de Jesus anuncia-se a vida eterna, e, enquanto os homens acreditaram na eternidade, até neste mundo construíam de modo durável. Hoje, sem eternidade, o tempo reduz-se a instantes que se devoram e vivendo num presentismo, até a política se ressente do curto-prazismo. Como fiéis cristãos, coloquemos em prática a surpresa na política: o amor.