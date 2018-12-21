Orquestra Sinfônica do Estado quer formar plateia de crianças

A Oses se apresenta no Carlos Gomes: em 2019, homenagem ao centenário de Cláudio Santoro. Crédito: G1

Formar plateias, especialmente de crianças, é uma das metas mais importantes da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo para a temporada 2019. Serão mais de 60 apresentações. “Além de concertos em teatros, continuaremos com as apresentações das séries Concertos para a Família, Orquestra nas Escolas e Sinfônica no Parque”, enumera Helder Trefzger, regente titular da Oses.

Centenário

Outro destaque do ano que vem é a homenagem ao centenário de nascimento do maestro e compositor Cláudio Santoro. “Serão dois programas em homenagem a ele, que foi meu professor”, diz Trefzger. Obras nacionais e internacionais também estarão no programa da Oses.

Alguma dúvida?

De um ex-torcedor de arquibancada: “O futebol capixaba é fora de série; por isso não se enquadra nas séries definidas pela CBF”.

Saúde!

No ano passado, o Brasil consumiu 10,3 bilhões de litros de cerveja; neste ano a previsão é de 10,4 bilhões. Então vamos tomar uma pra comemorar?

Um brinde!

Segundo o Ministério da Agricultura, as marcas de cervejas artesanais cresceram 130% nos últimos cinco anos. Com mais de 170 mil rótulos, o setor avançou 23% entre janeiro e setembro e já projeta ultrapassar o marco de mil empresas.

Corrida do ouro

A estação ferroviária Pedro Nolasco é o novo point de preços abusivos de táxi. Leitora viu um taxista de Cariacica tentar cobrar de um turista R$ 25 por uma corrida até o Centro de Vitória, de 4 km de distância.

Coisa feia

Leitor conta que, depois de acionado, um motorista do Uber perguntou para onde ele ia. Ao receber a resposta, cancelou a viagem. A concorrência chegou. Fique de olho, Uber!

Mulheres, uni-vos!

A partir de 5 de fevereiro, e em todas as terças-feiras, a Defensoria Pública vai atender às mulheres, o dia todo, na Assembleia Legislativa. A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher da Ales.

Reforma trabalhista

Temos más notícias para o Judiciário: em 2019, muitos feriados caem no domingo. Inclusive o Dia da Justiça e o Dia do Advogado. Nossa solidariedade aos envolvidos.

Que doença é essa?

Um desejo para 2019: chega de tantas farmácias! E mais saúde para todos!

Constatação

Tem governante que sai do poder aliviado; outros vão sofrer de abstinência incurável.

Facada aplaudida

Nem todo presidente de Federação é contra a tal “facada” anunciada por Paulo Guedes no Sistema S. No Espírito Santo, tem dirigente a favor.

Projetos patrocinados

A Petrobras anuncia que pretende investir R$ 180 milhões em 180 projetos socioambientais em todo o país, nos próximos dois anos. No Espírito Santo, seis projetos foram contemplados.

Saúde no tribunal

São tantas demandas judiciais na Saúde que o Tribunal de Justiça e a Sesa que lançaram o Portal Eletrônico de Intimação para agilizar o cumprimento de ações judiciais na área.

Alô, dona preguiça?