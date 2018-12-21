Orquestra Sinfônica do Estado quer formar plateia de crianças

A Oses se apresenta no Carlos Gomes: em 2019, homenagem ao centenário de Cláudio Santoro.Crédito: G1
Formar plateias, especialmente de crianças, é uma das metas mais importantes da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo para a temporada 2019. Serão mais de 60 apresentações. “Além de concertos em teatros, continuaremos com as apresentações das séries Concertos para a Família, Orquestra nas Escolas e Sinfônica no Parque”, enumera Helder Trefzger, regente titular da Oses.
Centenário
Outro destaque do ano que vem é a homenagem ao centenário de nascimento do maestro e compositor Cláudio Santoro. “Serão dois programas em homenagem a ele, que foi meu professor”, diz Trefzger. Obras nacionais e internacionais também estarão no programa da Oses.
Alguma dúvida?
De um ex-torcedor de arquibancada: “O futebol capixaba é fora de série; por isso não se enquadra nas séries definidas pela CBF”.
Saúde!
No ano passado, o Brasil consumiu 10,3 bilhões de litros de cerveja; neste ano a previsão é de 10,4 bilhões. Então vamos tomar uma pra comemorar?
Um brinde!
Segundo o Ministério da Agricultura, as marcas de cervejas artesanais cresceram 130% nos últimos cinco anos. Com mais de 170 mil rótulos, o setor avançou 23% entre janeiro e setembro e já projeta ultrapassar o marco de mil empresas.
Corrida do ouro
A estação ferroviária Pedro Nolasco é o novo point de preços abusivos de táxi. Leitora viu um taxista de Cariacica tentar cobrar de um turista R$ 25 por uma corrida até o Centro de Vitória, de 4 km de distância.
Coisa feia
Leitor conta que, depois de acionado, um motorista do Uber perguntou para onde ele ia. Ao receber a resposta, cancelou a viagem. A concorrência chegou. Fique de olho, Uber!
Mulheres, uni-vos!
A partir de 5 de fevereiro, e em todas as terças-feiras, a Defensoria Pública vai atender às mulheres, o dia todo, na Assembleia Legislativa. A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher da Ales.
Reforma trabalhista
Temos más notícias para o Judiciário: em 2019, muitos feriados caem no domingo. Inclusive o Dia da Justiça e o Dia do Advogado. Nossa solidariedade aos envolvidos.
Que doença é essa?
Um desejo para 2019: chega de tantas farmácias! E mais saúde para todos!
Constatação
Tem governante que sai do poder aliviado; outros vão sofrer de abstinência incurável.
Facada aplaudida
Nem todo presidente de Federação é contra a tal “facada” anunciada por Paulo Guedes no Sistema S. No Espírito Santo, tem dirigente a favor.
Projetos patrocinados
A Petrobras anuncia que pretende investir R$ 180 milhões em 180 projetos socioambientais em todo o país, nos próximos dois anos. No Espírito Santo, seis projetos foram contemplados.
Saúde no tribunal
São tantas demandas judiciais na Saúde que o Tribunal de Justiça e a Sesa que lançaram o Portal Eletrônico de Intimação para agilizar o cumprimento de ações judiciais na área.
Alô, dona preguiça?
Nesta semana ainda teremos três dias úteis ou inúteis?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.