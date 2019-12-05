Oposição ameaça retaliar governo Casagrande com ações na Justiça

Clima na Assembleia depois da renúncia da Mesa Diretora eleita para 2021/2023 continua tenso Crédito: Tati Beling

A renúncia da Mesa Diretora para o mandato 2021/2023 parece que não pacificou os ânimos na Assembleia. A coluna apurou que um grupo de deputados de oposição, inconformados com o que consideram pressão indevida do governo nos assuntos do Legislativo, está articulando um movimento para passar uma espécie de pente-fino nas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) apresentadas pelo governador Casagrande.

Esses parlamentares querem “pagar na mesma moeda” o fato de deputados aliados do Palácio Anchieta e a OAB-ES terem entrado com uma mandado de segurança no Tribunal de Justiça pedindo a anulação da PEC que permitiu a antecipação da eleição da futura mesa diretora da Assembleia em 14 meses – a data prevista pela Constituição Estadual, antes da aprovação da PEC, era fevereiro de 2021.

A ideia dos parlamentares é identificar todas as PECs que seguiram o mesmo rito da PEC questionado pelos parlamentares e pela Ordem, para entrarem com ações na Justiça com o objetivo de anular essas votações.

VANDINHO NA JUSTIÇA CONTRA A PREVIDÊNCIA

Ontem, o deputado Vandinho Leite (PSDB), que faz oposição ao governo, anunciou que vai ingressar hoje (5) com uma ação na Justiça pedindo anulação da PEC da reforma da Previdência Estadual.

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