Opinião da Gazeta: Como "trabalhar e confiar" com tantos assaltos?

Assalto em joalheria termina com baleados no Centro de Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros

É um absurdo que a violência continue deixando tantas marcas, diariamente. Dois casos recentes mostram que está difícil até mesmo trabalhar com tranquilidade: enquanto donos de uma joalheria foram baleados no Centro de Vitória, um jovem de São Mateus que fazia entregas para uma lanchonete pode ficar paraplégico após ter sido atingido por três tiros.

A dinâmica do assalto da última quinta-feira (4) à loja do Centro de Vitória, em plena Rua General Osório - uma região de comércio popular, com grande fluxo de pessoas - expõe a maior fragilidade da segurança: a vulnerabilidade de regiões em que o policiamento é frágil, circunstancial, ou até mesmo inexistente. E a maior ironia: o local do crime é bem próximo do Palácio Anchieta. Não se está seguro em lugar nenhum, definitivamente.

De acordo com os relatos, os assaltantes perderam o controle da situação, e o resultado foi lamentável: o proprietário de 57 anos levou um tiro na boca, enquanto sua mulher, de 41, foi atingida na perna. A imprevisibilidade da ação dos bandidos é uma questão de sorte ou azar, mas a imposição de ações capazes de frustrar as suas más intenções, não. É fato: por maior que seja a ousadia de criminosos hoje em dia, um policiamento ostensivo ainda é capaz de inibir esse tipo de movimentação. E o Centro de Vitória anda desguarnecido.

Longe da Grande Vitória a violência também não tem fim. Em São Mateus, um jovem de 23 anos pode ficar paraplégico, após ter sido baleado numa tentativa de assalto. Ele é entregador da lanchonete da família e foi abordado pelos bandidos quando passava num quebra-molas, durante sua última entrega da noite. Um início de ano muito triste.

Em comum, os dois casos mostram as dificuldades de manter negócios familiares quando se está constantemente exposto à violência. São pais, mães e filhos reunidos em torno de pequenas empresas, que por si só já possuem desafios financeiros e administrativos suficientes. Só que, além disso, precisam ainda conviver com o medo. Famílias que querem prosperar, mas encontram a criminalidade no meio do caminho. É inaceitável que quem só quer trabalhar continue sendo vítima dessa violência sem fim.