Operação caça traficantes no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/MPES

A ação, intitulada de operação "O Gângster", tem o objetivo de desarticular o tráfico de drogas e associações de pessoas voltadas para o tráfico

Participaram da operação o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria de Justiça de São José do Calçado, com o apoio do 3º Batalhão de Polícia Militar, do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, do Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE).

Operação caça traficantes no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/MPES

RESULTADO

No total, foram 168 policiais militares, quatro cães farejadores da Polícia Militar e 49 viaturas utilizados na operação, que resultou na prisão de sete pessoas com mandado, e na condução de mais oito pessoas em flagrante ou para averiguações.

Foram apreendidos um revólver cal. 38; 10 munições; 4 kg e 12 buchas de maconha; 500 g e 155 pedras de crack; 500 g e 96 pinos de cocaína; R$ 7.103,00 em dinheiro; duas balanças de precisão; dois binóculos; dois socos inglês; duas roupas camufladas; e 13 frascos de loló.