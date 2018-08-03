Octaciano Neto volta ao governo e será chefe de gabinete de PH

Octaciano decidiu voltar ao governo em reunião nesta manhã com PH no Palácio Anchieta. Crédito: Governo do ES/Divulgação

Octaciano Neto não ficou muito tempo afastado do poder. O ex-secretário estadual da Agricultura (Seag) vai ser o secretário-chefe de gabinete do governador Paulo Hartung (MDB) nesta reta final de governo. Ele aceitou o convite de PH agora há pouco em reunião no Palácio Anchieta. Paulo Roberto Ferreira, que ocupava a função, vai comandar a Casa Civil, onde estava o interino, Giuliano Nader.

Octaciano deixou a Seag no dia 6 de abril anunciando que iria se candidatar a deputado federal pelo PSDB. No mês passado, entretanto, ele divulgou uma carta em que afirmava que tinha desistido da eleição, por motivos pessoais e profissionais.