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Leonel Ximenes

Octaciano Neto volta ao governo e será chefe de gabinete de PH

Paulo Roberto Ferreira, que ocupava a função, vai comandar a Casa Civil, onde estava o interino, Giuliano Nader

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 11:35

Públicado em 

03 ago 2018 às 11:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Octaciano decidiu voltar ao governo em reunião nesta manhã com PH no Palácio Anchieta. Crédito: Governo do ES/Divulgação
Octaciano Neto não ficou muito tempo afastado do poder. O ex-secretário estadual da Agricultura (Seag) vai ser o secretário-chefe de gabinete do governador Paulo Hartung (MDB) nesta reta final de governo. Ele aceitou o convite de PH agora há pouco em reunião no Palácio Anchieta. Paulo Roberto Ferreira, que ocupava a função, vai comandar a Casa Civil, onde estava o interino, Giuliano Nader.
Octaciano deixou a Seag no dia 6 de abril anunciando que iria se candidatar a deputado federal pelo PSDB. No mês passado, entretanto, ele divulgou uma carta em que afirmava que tinha desistido da eleição, por motivos pessoais e profissionais.
A partir de janeiro de 2019, segundo Octaciano, ele vai retomar sua atividade empresarial. "Minha decisão está sintonizada com o que expus na carta. Volto à iniciativa privada a partir de janeiro", diz o novo chefe de gabinete, que assumirá segunda-feira sua função.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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