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Opinião da GAZETA

Obra interminável da Leste-Oeste mostra inaptidão do poder público

Dificuldade em honrar compromissos provoca aberrações como uma obra de 8 quilômetros de extensão que já dura 11 anos

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 21:04

Públicado em 

03 mai 2018 às 21:04

Colunista

Carros, caminhões e motos se arriscam ao atravessar a Leste-Oeste. O tráfego de veículos leves ainda não foi liberado pelo DER-ES. Crédito: Marcelo Prest
Até quando o noticiário terá de abrir espaço para cobranças de obras fundamentais de infraestrutura como as da Rodovia Leste-Oeste? É atraso atrás de atraso desde 2007, quando a nova via foi anunciada como uma solução para reduzir o tráfego pesado de caminhões do perímetro urbano da BR 262 e da Avenida Carlos Lindenberg, ao criar uma nova ligação entre Vila Velha e Cariacica.
É inacreditável que a construção de uma rodovia, prometida para ser concluída em dois anos, se arraste por 11. Mesmo em um projeto com desafios estruturais, essa demora seria absurda. A rodovia terá aproximadamente 8 quilômetros de extensão, com a construção de uma ponte e de um viaduto contemplada no empreendimento. Tanta espera é mais um triste exemplo da inaptidão do poder público em honrar seus compromissos.
Em agosto de 2017, o DER garantiu que 80% das obras estavam concluídas, e mais promessas e prazos foram feitos e superados pela ineficiência, sempre dona da palavra final. O último empenho garantia a liberação das pistas para o tráfego de veículos leves no fim de abril, o que não ocorreu. Não bastasse a demora, há também as marcas do abandono expostas não só no lixo e na sujeira que tomam conta da rodovia, mas também na falta de fiscalização que tem permitido o trânsito irregular numa via que deveria estar interditada. Um risco à segurança de motoristas, uma porta aberta para tragédias que poderiam ser evitadas.

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