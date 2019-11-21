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Leonel Ximenes

OAB-ES vai procurar governo para discutir reivindicação salarial dos policiais

Presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, recebeu documento da Frente Unificada de Valorização

Públicado em 

21 nov 2019 às 17:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho (à esquerda) conversa com representantes de policiais Crédito: Divulgação
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, recebeu hoje (21) à tarde uma comissão de representantes da Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por associações de policiais e bombeiros militares e policiais civis. Rizk Filho recebeu o documento, produzido pela Frente, que propõe reajuste salarial para os policiais.
O presidente da Ordem prometeu que vai procurar o governo do Estado para discutir as reivindicações: “A Ordem, cono vigilante do direito dos cidadãos, observará e estudará o documento e promoverá uma agenda com o governo do Espírito Santo”, prometeu.

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Na semana passada, a Comissão de Segurança Pública da OAB-ES já havia recebido representantes de policiais e bombeiros. Na ocasão, o  presidente da Comissão, Henrique Herkenhoff, prometeu  vai avaliar as reivindicações e levá-las ao presidente da OAB-ES. De acordo com Herkenhoff, os representantes da Frente deixaram claro que não estão ligados a nenhum momento grevista da categoria.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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