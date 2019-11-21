OAB-ES vai procurar governo para discutir reivindicação salarial dos policiais

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, recebeu hoje (21) à tarde uma comissão de representantes da Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por associações de policiais e bombeiros militares e policiais civis. Rizk Filho recebeu o documento, produzido pela Frente, que propõe reajuste salarial para os policiais.
O presidente da Ordem prometeu que vai procurar o governo do Estado para discutir as reivindicações: “A Ordem, cono vigilante do direito dos cidadãos, observará e estudará o documento e promoverá uma agenda com o governo do Espírito Santo”, prometeu.
Na semana passada, a Comissão de Segurança Pública da OAB-ES já havia recebido representantes de policiais e bombeiros. Na ocasão, o presidente da Comissão, Henrique Herkenhoff, prometeu vai avaliar as reivindicações e levá-las ao presidente da OAB-ES. De acordo com Herkenhoff, os representantes da Frente deixaram claro que não estão ligados a nenhum momento grevista da categoria.