OAB-ES anuncia amanhã que vai congelar o valor da anuidade

Rizk, presidente da OAB-ES, vai levar a proposta de congelamento à reunião do Conselho Seccional Crédito: OAB-ES

O dólar aumenta, a gasolina dispara, mas os 22 mil advogados ativos do Estado podem comemorar: a Ordem dos Advogados do Brasil-ES deve anunciar amanhã (29) que não reajustará a anuidade dos seus associados no ano que vem. A proposta de congelamento dos valores será discutida na reunião do Conselho Seccional, às 10h.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, adiantou que a medida só será possível devido ao reequilíbrio das contas da entidade, inciado em janeiro deste ano. "Encontramos um caixa com apenas R$ 126 mil e vamos terminar o ano com aproximadamente 10 vezes esse valor. Foi um ano duro, de economia, mas agora podemos dividir com toda a advocacia o resultado desse trabalho."

Rizk destacou que em 2020 a Ordem deixará de imprimir os carnês da anuidade, o que também permitirá um corte de gastos. Os boletos estarão disponíveis no site da OAB.

OS VALORES