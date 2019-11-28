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Leonel Ximenes

OAB-ES anuncia amanhã que vai congelar o valor da anuidade

Os 22 mil profissionais associados à Ordem serão beneficiados

Públicado em 

28 nov 2019 às 16:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rizk, presidente da OAB-ES, vai levar a proposta de congelamento à reunião do Conselho Seccional Crédito: OAB-ES
O dólar aumenta, a gasolina dispara, mas os 22 mil advogados ativos do Estado podem comemorar: a Ordem dos Advogados do Brasil-ES deve anunciar amanhã (29) que não reajustará a anuidade dos seus associados no ano que vem. A proposta de congelamento dos valores será discutida na reunião do Conselho Seccional, às 10h.
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, adiantou que a medida só será possível devido ao reequilíbrio das contas da entidade, inciado em janeiro deste ano. "Encontramos um caixa com apenas R$ 126 mil e vamos terminar o ano com aproximadamente 10 vezes esse valor. Foi um ano duro, de economia, mas agora podemos dividir com toda a advocacia o resultado desse trabalho."
Rizk destacou que em 2020 a Ordem deixará de imprimir os carnês da anuidade, o que também permitirá um corte de gastos. Os boletos estarão disponíveis no site da OAB.

OS VALORES

O valor da anuidade  varia de R$ 548,34, para advogados em início de carreira, a R$ 843,60, para advogados com mais de cinco anos de profissão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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