Childish Gambino no clipe de "This is America", hit no YouTube em 2018 Crédito: Reprodução/ YouTube

Jeder Janotti Jr. É escritor, coautor do livro “O Videoclipe na Era Pós-Televisiva” , professor da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador nas áreas de Música e Comunicação

O videoclipe tal como o conhecíamos não existe mais. Se antes ele era um produto da antiga indústria fonográfica, cujo intuito era alavancar a venda dos discos, hoje, para muitos gêneros musicais, como o funk e o forró eletrônico, o videoclipe é o produto que comodifica a música, gerando renda com os views que pipocam no YouTube e com as apresentações ao vivo, a principal fonte de lucro para músicos e produtores musicais.

Tal como aconteceu com quase todos os modos de existência na cultura contemporânea, o que chamamos videoclipe se desligou de seu antigo dispositivo de circulação, a TV, e passou a ser algo que pode ser acessado em telas de diferentes estilos e tamanhos. Para quem não viveu os tempos da MTV, a rede televisiva da música, chega a ser difícil imaginar como a programação televisiva, regida pela adequação entre hora do dia, audiência e faixa etária marcava a passagem dos dias. Não por acaso a novela das oito marcava a hora de começar a relaxar e preparar-se para dormir. Não tinha essa de ligar, conectar e acessar. Quem quisesse ver o videoclipe do “Fantástico” tinha que esperar até domingo à noite.

Mas as mudanças no que se reconhece como videoclipe não têm a ver somente com os modos de conexão. Antigamente, fazer um videoclipe pressupunha produzir uma narrativa quase cinematográfica, com aparição de músicos, efeitos e “qualidade televisiva” tendo como trilha uma faixa musical. Hoje, com o fácil acesso a programas de edição, tanto de som como de imagem, além dos “videoclipes oficiais”, pulam no YouTube uma imensidão de paródias, remakes, remix e reinvenções, além de produções artesanais que podem, muitas vezes de forma surpreendente, viralizar.

Mas não é só isso. Hoje o consumo de música acontece em rede, além do videoclipe, escutamos de modo conectado os sons, os likes, dislikes, comentários, as últimas postagens dos artistas, as tretas e zoações, já que a música parece ter se tornado um produto agregado da vida on-line.