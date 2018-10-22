O vibrante jornal ginasial "O Independente" no ano de 1964

Estudantes em sala de aula: rede privada também tem desafios Crédito: shutterstock

No ano da graça de 1964, 10 de agosto, foi impresso mais um número de “O Independente”, o vibrante jornal do Colégio Estadual do Espírito Santo. Completamente mergulhados em política brasileira e internacional, aos 17 anos de idade, em média, distribuídos em organizações como a Juventude Estudantil Católica, a JEC, escrevíamos os nossos encantos e desencantos. A agressiva ditadura militar brasileira havia tomado o país meses antes. Mas os nossos ideais estavam acima de qualquer coisa.

Para ser sincero nem notamos que a pátria estava sendo tomada. Afinal éramos a União Atlética Ginasial.

Júlio Cesar Prattes e Edgard Cabidelli figuram como diretores na edição que chegou às minhas mãos pelo João Batista. Então.

A maior autoridade em um colégio público, referência no Estado, era a inspetora. Nesse número, a nossa querida Rosa da Costa escreveu a “Palavra amiga de uma inspetora”, plena de recordações: “Segunda-feira, depois do Dia das Mães, fui surpreendida por um aluno, que me pedia que escrevesse para o nosso jornalzinho... Abraço suas mães e despeço-me dizendo que elas podem ficar tranquilas em suas casas porque aqui no colégio seus filhos encontrarão outras mães que por eles zelam”. Às vezes zelava tanto que nos deixava de castigo depois das aulas.

Na capa, Chequer Hana descreveu a finalidade do jornal. Conselhos e reflexões foram o tema do Rogério Firme, em “O mar que vive em nós”. Telma Assis Guimarães pontuou: “Somos apenas estudantes”. Numa página estou eu criticando os erros de português: “A ortografia e seus problemas”. Na página 3, o artigo da Jussara Martins, “O que falta ainda”, onde se refere ao recém-falecido Papa João XXIII, e cita o método de reflexão da Ação Católica: “Ver, julgar e agir”. João Chequer analisa o papel do estudante na comunidade em “Comentando a Política Estudantil”.

Alfredo Noce não deixou por menos: “Movimente-se ó apático”. Chico Celso comentou a célebre Lei de Diretrizes e Bases em “O Estudante e sua vocação”. João Marin fez uma “Carta a uma boa velhinha”, sobre sua mãe. Jaime Resende filosofou no artigo “Onde está a felicidade?”. Paulo Tavares clamava “Por um Brasil Melhor”. Na coluna “Agulhadas”, Julinho não deixava nada de pé, e Amaury Passos Loyola publicou “Como vejo o Brasil”.

E last but not least nossos comerciais. “O Independente” era um jornal patrocinado por “A Vidrália”, “Depósito Oliveira”, “Casas Pernambucanas”, “Livraria Âncora”, “A Princesinha” e “Café Jockey”.