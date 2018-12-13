O tempo e a roda da vida

* Luiz Tadeu Teixeira

1968. Duas datas marcantes nesse ano que parece mesmo não ter fim: a minha estreia no jornalismo profissional, em junho, quando ingressei no jornal “O Diário de Vitória”; e o decreto do AI-5, que os militares que governavam o Brasil fizeram desabar sobre o país naquele dezembro, endurecendo ainda mais o regime já marcado pela exceção na Constituição de 1967.

Aos 16 anos, aquela efervescência cultural para mim era uma grande novidade. Eu estudava no Marista de Vila Velha, onde publiquei meus primeiros artigos sobre cinema, e ingressei no jornal da Rua Sete após passar num teste. Comecei como repórter na editoria de Cidade, depois passei a acumular a crítica de cinema (ou um comentário do tipo resenha que produzia diariamente) até que, dois meses depois, A GAZETA me chamou para ser editor do AG2, precursor do Caderno 2. E eu fui, claro, pois nele poderia escrever sobre qualquer assunto, com as devidas precauções que o momento e a legislação exigiam.

Entre junho e dezembro de 1968, havia uma ebulição no país, e eu vivenciava isso especialmente na arte e na imprensa, que naquele momento e nos 50 anos subsequentes eu elegi como “minhas praias”. Mas era uma euforia relativa, e nós, artistas e jornalistas, estávamos no olho do furacão. Nunca tive problemas com o que escrevi e publiquei, nem com meus pequenos voos com o cinema, como ator ou realizador. Só com o teatro, onde a censura exigia o envio prévio do texto para Brasília e depois a realização de um ensaio geral para censores, que deveriam aprovar ou não, ao todo ou em partes, a montagem para que esta pudesse estrear.

Controlar a produção artística e calar a imprensa costumam ser prioridade para as ditaduras. Vou me deter no cinema, pois realizei uma pequena obra em 1969 que considero bem emblemática para o momento. Nos primeiros meses daquele ano, já sob o peso do AI-5, rodei em Vitória o meu primeiro curta de ficção, 16mm, preto e branco: “Ponto e Vírgula”, que participou do Festival JB/Mesbla, que acontecia anualmente no Cine Paissandu, mitológico ponto de encontro dos cinéfilos no Rio.

No roteiro de “Ponto e Vírgula”, um sujeito (Milson Henriques) tenta ultrapassar portas que bloqueiam sua passagem. Paralelamente, outro sujeito (eu, acumulando funções ) tortura uma barata. As duas sequências crescem em tensão, sempre em contraponto, até o clímax do desespero do homem das portas se encontrar com a agressividade do homem da barata. Era a linguagem possível naquele momento: a metáfora. Claro que remetia a Kafka e Buñuel na primeira versão (de 1m30s) feita para o festival; e também a Maiakovski, na segunda (com 6 minutos), que virou a versão do diretor (sic). Antes de descobrir o teatro, estreei no cinema com o primeiro curta capixaba de ficção depois do AI-5. Quase 20 anos depois concluí que meu filminho metido a besta era na verdade um “clipe paranoico”.

Hoje percebo que, com aquele filminho, eu não expressava apenas aquele momento de uma geração, a minha, mas talvez de outras e colocava um pé no futuro. Haja pretensão. Éramos muito jovens e queríamos mudar o mundo por meio da arte e da consciência. Belo sonho... Se tudo isso era datado, não sei. Acho que ficou atemporal. Afinal, como diria o jovem Chico Buarque na sua “Roda Viva”, sucesso musical da época, o tempo estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu?

