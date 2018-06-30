O tardio fim do palanque televisivo

Letícia Gonçalves (Interina)

Crédito: Amarildo

A partir de hoje, pré-candidatos ao pleito de outubro já não podem apresentar ou comentar em programas de TV e rádio. É uma vedação prevista na Lei das Eleições. Mas até aqui os apresentadores-candidatos já apresentaram e se apresentaram o suficiente, impondo larga vantagem em relação aos concorrentes, ao menos na empreitada de se tornarem conhecidos. A telinha também proporciona o proselitismo de si mesmos e o flerte com o personalismo que marca a escolha dos líderes políticos no país.

Diante da sempre presente insatisfação com a classe política, não é novidade a ascensão de figuras midiáticas, que se vendem como “outsiders” em busca da conquista do voto. Para não cair no clichê de citar a quase candidatura de Silvio Santos em 1989, mas já caindo, vamos lembrar que, este ano, o apresentador Luciano Huck até ensaiou, mas não entrou na cena eleitoral. Outros, no entanto, estão no páreo. José Luiz Datena se lançou ao Senado em São Paulo, na chapa do não menos midiático João Doria (pré-candidato ao governo daquele Estado) e, por aqui, o apresentador-candidato Amaro Neto também quer ser senador.

Mais um ponto em comum entre os dois é o linguajar policialesco e a retórica que joga para a plateia, e também para o eleitor. Amaro, no entanto, não faz sua primeira incursão na política partidária ou nas urnas, tem um mandato de deputado estadual a ser avaliado, mas certamente sua verborragia televisiva é bem mais popular do que os raros discursos feitos por ele na Assembleia. Com um mandato discreto, para dizer o mínimo, Amaro não precisa se preocupar com a desenvoltura legislativa. Tem um palanque melhor, ainda que vedado a partir de agora, na televisão. E a memória desse palanque ajuda, principalmente na Grande Vitória. Um complicador para o parlamentar seria, talvez, o excesso de candidatos ao Senado na órbita do Palácio Anchieta, como a coluna já registrou.

O deputado minimiza a força da visibilidade proporcionada por sua atividade profissional: “Quando disputei minha primeira eleição (em 2014), estava afastado havia dois anos”. Isso, na verdade, só reafirma a força da visibilidade alcançada. Ele se despediu ontem do programa de TV que comanda. “Vou ficar afastado (da televisão), mas isso não me aflige. Vou intensificar agendas no interior e na Grande Vitória”, conta.

Outro egresso da TV que vai se arriscar em outubro é o ex-apresentador Ted Conti, filiado ao PSB e que quer uma vaga na Câmara Federal.

Passado o desafio das urnas, no entanto, se vitoriosos, os candidatos-apresentadores têm outro desafio: serem relevantes. “Pessoas eleitas quase que só pelo próprio nome, sem compromisso com os partidos, ainda que os partidos estejam muito desgastados, tendem a ficar isoladas e não ter grandes repercussões em termos de mandato”, destaca o cientista político da Unicamp Roberto Romano.

Resta saber o quanto isso importa. Como registrou o sociólogo e historiador americano Richard Sennett, em “O declínio do homem público”, “ficamos alvoroçados quando um presidente francês conservador janta com uma família da classe trabalhadora, embora tenha, poucos dias antes, aumentado impostos sobre os salários industriais; ou então, acreditamos que um presidente americano é mais ‘autêntico’ ou ‘confiável’ do que seu predecessor caído em desgraça porque o novo homem prepara seu próprio café da manhã”.

Vitória em sexto lugar

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2018 (ano-base 2016), elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio e que analisa dados de 5.471 municípios brasileiros, mostrou uma queda de três posições da cidade de Vitória no ranking que mede aspectos referentes a saúde, educação e emprego e renda. É a sexta melhor colocada entre as capitais. Já foi a terceira, no período pré-crise econômica (2013).

Crise econômica

O que mais pesou para a queda foi o último quesito, responsável pela piora dos números também de outros municípios. Em primeiro lugar entre as capitais está Florianópolis. O índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento. Vitória alcançou 0,8244.

Ranking estadual

Entre os 78 municípios do Espírito Santo, Aracruz fica em primeiro, com 0,8413. Em seguida está Vitória; em terceiro, Linhares (0,8105); em quarto, Colatina (0,8014) e em quinto, Venda Nova do Imigrante (0,7940). Na lanterna, aparece Iúna (0,5666).

Irmão de Ricas

Irmão do ex-secretário de Controle e Transparência Eugênio Ricas, Emiliano Coutinho Ricas foi exonerado ontem do cargo comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa.

Visita da vice