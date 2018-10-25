O silêncio que atravessa a sala

De frente para o computador, silêncio atravessando a sala Crédito: Amarildo

Duas horas. Este foi o tempo que a tela do computador ficou de frente pro nada, silêncio atravessando a sala nua, o quadrado branco no aguardo do texto pra encher de letrinhas o vazio diante dos olhos. Em mim, o pensamento conjuga o verbo esperar e não há palavra ocupando o espaço quando o momento pede calma e homens sem nenhuma alma impõem seus braços sombrios. O cronista sonhava com feixes de luz, mas a treva está mais próxima e de novo quer nos roubar o sol.

Do lado da escrivaninha, a fita métrica é senhorita algoz medindo meus parágrafos em forma e conteúdo. Uma espécie de censora tentando domar os sentidos deste escriba que ela considera destrambelhado. Segurem a língua do moço, ele não é confiável, pelo menos aos olhos de quem só consegue somar pátria, preconceito e religião. Nada que esteja fora do quadrado da nova ordem pode ter voz, o que explica o silêncio insistente do parágrafo inicial varando a sala.

Vaga por Saaras a ideia de futuro como vago é o presente. Entre mim e o que virá estende-se um deserto bem mais perto que os d’África. Pode estar aqui mesmo, nas terras mortas de secura do Nordeste, nos ossos saltados do menino e do gado com boca de fome e sede. Tudo é silêncio enquanto o cronista tenta o alimento da palavra, tentativa pra não se distrair nestes dias subnutridos de sensibilidade.

O grito continua parado no ar da sala. Talvez ele espere que eu me desnude da gramática, deixe as frases correrem soltas pela fruição do texto, lubrifique a sintaxe. Nada me faz avançar, meus desejos espelham a letargia de quem sou agora, em estágio cabisbaixo como os cachorros sem dono, os pés fincados debaixo da placa stop. Ralentados estão os ânimos pra se chegar na esquina de casa onde os sonhos ficavam à minha espera. Foram todos embora pra outra freguesia espantados pelo pesadelo que se avizinha.