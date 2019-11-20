O que fazer quando situações de festa e luto ficam muito próximas?

Luciana Almeida explica o que fazer quando as situações de luto e festa ficam muito próximas Crédito: Unsplash

PERGUNTA: FLORA

"Estou organizando o casamento do meu filho. Meu pai está muito doente e fico apreensiva caso ele faleça próximo ao casamento, não sei como agir".

A vida é assim repleta de contrastes, uma mistura de quente e frio, alegria e tristeza, amor e dor...

Para vivermos em plenitude, precisamos saber que a morte faz parte da vida. E por isso, não devemos deixar que ela nos paralise.

Vivi com muita intensidade uma situação onde o pai da noiva, um “tio” muito querido, faleceu as vésperas do casamento. E, a decisão da família foi: manter o casamento e a festa.

Em minha opinião, essa é uma decisão acertada. Um casamento é uma demonstração da intenção em dar continuidade a vida, vida esta que foi dada através dos ancestrais. Vejo nisso um belo gesto de honrar os antepassados e de agradecer a vida recebida.

Mas, concordo que cada caso é um caso, cada família tem as suas particularidades. Estamos falando de fatalidades, sobre pessoas que viveram um tempo expressivo e que poderão ser reverenciadas com uma foto em algum porta-retrato ou com um buque de rosas brancas e até mesmo com uma peça de uso pessoal posicionado em uma cadeira ou em um banco na cerimônia. Outra opção é, no momento da celebração, o condutor incluir uma breve frase fazendo menção a pessoa falecida. Mas existem também as grandes tragédias e, nesses casos, somente os noivos e as suas famílias podem decidir.

Mas uma coisa é certa devemos responder a morte com a vida, vivendo todas as fases dando a elas o seu devido peso. Viver o luto, mas sem esquecer que no convívio entre os nossos queridos encontramos a energia da alegria e do otimismo.