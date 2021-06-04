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Economia

O que fazer com o dinheiro da restituição do Imposto de Renda?

Acompanhe as orientações do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 12:06

Publicado em 

04 jun 2021 às 12:06
Dinheiro, moeda, real
Dinheiro Crédito: Pixabay
Passada a fase de entrega de declaração do Imposto de Renda 2021, começa a etapa do pagamento das restituições. O primeiro lote, de R$ 6 bilhões, foi pago já no último dia 31 de maio a 3,4 milhões de pessoas. O próximo lote, o segundo, será depositado em 30 de junho. A restituição funciona, resumidamente, da seguinte forma: quando você pagou uma quantidade maior do que deveria de imposto, será restituído. Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi vai dar dicas do que fazer com esse dinheiro da restituição do IRPF. Pagar dívidas? Investir? Gastar? O comentarista esclarece! Acompanhe!
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IRPF 2021:
1º 31/05/2021
2º 30/06/2021
3º 30/07/2021
4º 30/08/2021
5º 30/09/2021
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 04-06-21

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