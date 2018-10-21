O que está tirando o sono da equipe de Casagrande

Casagrande (PSB) está acompanhando com muita apreensão os movimentos do governo do Estado nesta reta final de mandato. Segundo dados em mãos do governador eleito, aos quais a coluna teve acesso, no ano passado foram empenhados R$ 32 milhões para convênios com prefeituras e pagos R$ 20,5 milhões. Nos quase 10 meses de 2018 já foram empenhados R$ 125 milhões e liquidados apenas R$ 23 milhões.

Os convênios

Segundo a assessoria de Casagrande, o valor aprovado na Lei Orçamentária para este ano foi de R$ 48 milhões, mas o governo atual já teria suplementado R$ 318,9 milhões. A equipe também ressalta que os recursos dos convênios estão sendo liberados para prefeituras em parcela única, como foi o caso de Viana e Serra, na semana passada.

O outro lado

Em nome do governo do Estado, Marcelo Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano, diz que a liberação dos convênios em parcela única aos municípios ocorre porque “o governo do Estado tem recurso em caixa para quitar os pagamentos, sem deixar dívidas para a futura gestão”. E complementa: “A orientação do governador Paulo Hartung é para que todas as despesas sejam liquidadas este ano”.

Premiada

A professora Elis Beatriz de Lima Falcão, que atua na Criarte-Ufes, foi a vencedora do 11° Prêmio Professores do Brasil, na etapa estadual, categoria Pré-Escolar.

E o arroz à grega?

Preocupados com uma eventual queda do movimento, comerciantes da Rua da Grécia, em Vitória, pretendem entrar na Justiça para garantir vagas de estacionamento após as obras que estão sendo feitas na via pela PMV.

Atrasar não é chique

O "restaurateur" Marcelo Netto impôs uma regra no seu novo estabelecimento, na Praia da Canto. Só tolera até 15 minutos de atraso aos clientes que fizeram reserva. Para quem gosta de manter a cultura do descompromisso, é uma péssima notícia.

Fechou por quê?

Sábado, por volta das 16h, clientes que chegavam para almoçar num restaurante da Praia da Costa tiveram que dar meia-volta porque a cozinha, naquele horário, estava fechada.

Alô, eleitor!

Será que o Promessômetro vai aguentar até o final da campanha?

Hartung e Casagrande: convênios estão causando divergências durante a transição. Crédito: Divulgação





























































































MINIENTREVISTA

"Sem arte, seríamos uma coleção de primatas"

Escritor prolífico (46 livros publicados), dono de uma prosa envolvente, Adilson Vilaça acaba de tomar posse na Academia Espírito-Santense de Letras. Nesta entrevista (a versão completa está no Gazeta Online), ele diz que ainda há lugar para a literatura nas sociedades modernas: “A arte humaniza o sapiens”.

O que representa para você ser imortal da Academia?

Nascemos sozinhos, morremos sozinhos; tudo é transitório. A boa companhia nesta condição de imortal, posto que sou efêmero, é o consolo de um par de pantufas para aquecer o coração.

Você é conhecido por ser um grande contador de “causos”. O ficcionista deve ir às ruas para enriquecer suas histórias?

A melhor história é escrita a todo momento nas aventuras e desventuras de milhões de seres humanos. O escritor tem de ter a sensibilidade de se aproximar, para ouvir e desouvir, afagar e estapear, revelar ou esquecer, aromatizar-se ou nausear-se, saborear a carne e engasgar-se com os ossos. É entre as gentes que as histórias adormecem: fantasiadas de monólogos ou de biografias; ou caminhando de mãos dadas, até que se tornem História.

Qual a história que você ainda não escreveu e pretende contar um dia?

O amor e seus sobressaltos na vida de meu pai e de minha mãe. Ela, descendente de galegos espanhóis; ele, índio krenak. Casaram-se e sobreviveram aos vaticínios da curta duração. Não escaparam de cicatrizes, mas deram à mútua paixão um sentido: não permitir que outros sonhassem suas vidas.

Você disse certa vez que, depois dos 40 anos, irremediavelmente somos acometidos pela nostalgia. É dessa fase em diante que vêm as boas histórias?

Elas vêm a qualquer tempo, mas vivência é um bom aditivo. Contudo, a meu ver, o que nos torna bons ficcionistas não é a visitação às cegas à casa da memória – precisamos ter o esquecimento como anfitrião e cicerone, porque assim é que transformamos vidas em narrativas literárias: o que foi no que poderia ter sido.

Com tanta dispersão na sociedade moderna, ainda há lugar para a literatura?