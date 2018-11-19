O que eleitos querem é licença especial para descumprir regras

Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limite de gastos com pessoal em 60% das receitas Crédito: Reprodução/Web

Governadores que tomarão posse em janeiro reclamam uma licença especial para descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sob o risco de ficarem sem o repasse de verbas da União e até de perderem o mandato, chefes do Executivo dos Estados que estão com a corda no pescoço pediram, em encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), um prazo de dez anos para se adaptar a uma lei que está em vigência desde 2000. Na prática, em vez de boa gestão, cumprimento de metas e obediência a limites, querem resolver a insolvência das contas públicas com um acordo de irresponsabilidade fiscal.

O Espírito Santo é o único Estado com nota A do Tesouro. Por aqui, o futuro governador Renato Casagrande (PSB) já afirmou que não vai endossar o pedido de outros eleitos para se adequar à LRF. A situação, de fato, é crítica em muitos Estados, que galopam em direção à ingovernabilidade. Relatório do Tesouro Nacional mostrou na semana passada que 14 deles superaram o limite de gastos com pessoal previsto na lei, que é de 60% das receitas. Outro problema é o aumento das pedaladas, quando atrasos de pagamentos se transformam em “restos a pagar” – o popular “devo, não nego; pago quando puder”.. Por aqui, o futuro governadorde outros eleitos para se adequar à LRF.

Além desse pleito, os governadores expuseram uma série de demandas. Muitas delas, no entanto, pressionam ainda mais o caixa da União, que também está no vermelho, como a ampliação do Fundeb e o reajuste da tabela do SUS. Claramente algo deve ser feito, e rápido. Mas recorrer ao já estrangulado governo federal não é a saída. O próprio Tesouro Nacional, ao apresentar o relatório, sugeriu uma série de medidas para frear o déficit orçamentário, como suspensão de contratações, corte de comissionados, privatizações e redução de incentivos fiscais. Flexibilizar uma legislação tão importante para a saúde das contas públicas como a Lei de Responsabilidade Fiscal é um retrocesso.