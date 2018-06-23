O preferido pelos extremos Crédito: Amarildo

Vinícius Valfré - interino

Um jogo de futebol é muito mais do que isso. É uma “metáfora da própria vida”, como escreveu certa vez Roberto DaMatta. E uma Copa do Mundo é muito mais do que futebol. Desfila a vaidade, o glamour e os salários milionários, é verdade. Mas, principalmente, estimula o coletivo, a disputa regrada, a superação, a pausa em conflitos, os abraços, os sorrisos e os sonhos. É, ademais, chance de olhar as nações para ver além de exploradores e exploradores e de soberbos e recatados.

A coluna aproveita esse clima de confraternização internacional e pede licença para abordar um país frequente nas brigas raivosas dos extremos políticos brasileiros, muito embora a tradição da ilha de 11 milhões de habitantes da América Central não seja tangenciar a pelota com os pés, mas rebatê-la com um taco e interceptá-la com uma luva.

Para Cuba, a derrocada de Lula representa prejuízo. Com a Venezuela, principal aliada, sob apuros, nada pior do que não ter a simpatia (e os financiamentos) de um governo como o brasileiro. Na semana passada, o Granma, jornal oficial do governo cubano, estampou declarações de Lula obtidas em entrevista intermediada por Frei Betto. “A injustiça contra mim é uma injustiça contra o povo brasileiro”, disse o petista, da prisão em Curitiba.

Em busca de mais um ponto de vista sobre aquele país que dificilmente se sabe tão popular nos fóruns brasileiros, a coluna entrevistou o jornalista cubano Reinaldo Escobar. Em julho, ao completar 71 anos, ele também vai comemorar 25 anos de relacionamento com Yoani Sánchez, a polêmica personalidade cubana definida ora como ativista, ora como blogueira, ora como opositora do regime castrista.

Formado na Universidade de Havana, em 1971 – portanto já sob a ditadura de Fidel Castro –, Escobar divide suas quatro décadas de experiência em 20 no jornalismo oficial e os demais como freelancer, blogueiro e, agora, como chefe da redação de um jornal on-line independente que lançou com a mulher em 2014, o 14ymedio.

O periódico se propõe a informar, por exemplo, o que mudou e o que não mudou no país sob o comando de Raúl Castro, a redução no número de hospitais e de professores oferecidos pelo governo e, curiosamente, a reforma na previdência de 2008. Raúl aumentou em cinco anos, para 60 e 65, respectivamente, a idade mínima para mulheres e homens se aposentarem. Confira a entrevista, concedida por e-mail:

Haverá diferenças na forma de Díaz-Canel governar, na comparação com Raúl Castro?

Sem dúvida haverá diferenças no “modo de governar” de Miguel Díaz-Canel, mas elas ainda precisam ser vistas, já que o engenheiro governa há apenas três meses. Essas diferenças serão apreciadas numa tendência a governar de forma mais colegiada e menos personalista. Ao contrário de Raúl Castro e mais ao contrário de Fidel Castro, o atual presidente não poderá dar um soco na mesa para impor sua vontade aos ministros ou ao resto do Conselho de Estado. O que não mudará será o sistema ou a projeção anti-imperialista.

A população cubana, em geral, é extremamente pobre e vive em condições precárias. Mas por que muitos defendem o castrismo?

Eu ouso dizer que a parte da população que mais defende o regime de Castro está entre aqueles com mais de 60 anos. São as pessoas que mais sofrem com a contaminação ideológica da propaganda e aqueles que têm mais a perder em uma mudança de sistema. Entre esses abundam os oportunistas sem convicções políticas.

Sem o bloqueio imposto pelos Estados Unidos desde 1960, Cuba poderia ser um país próspero, apesar dos Castro?





De 1960 até o colapso do campo socialista, o discurso oficial enfatizou que "apesar do bloqueio, vamos conquistar o futuro brilhante". Em todos esses anos, Cuba recebeu um subsídio calculado em torno de 5 bilhões por ano e não alcançou a prosperidade. O "bloqueio" mais danoso que não permite que os cubanos prosperem é aquele imposto pelo governo aos seus cidadãos, restringindo as liberdades econômicas e, é claro, as políticas.





O senhor definiria iniciativas como a do 14ymedio como jornalismo independente, jornal dissidente ou como jornal de oposição ao regime?

A resposta que costumamos dar a essa pergunta é: não somos opositores, apenas narramos a realidade como jornalistas. O que é tremendamente opositora é a realidade que se recusa a reagir positivamente à ação negligente e caprichosa do regime. As vacas devem ser agentes da CIA, porque não decidem dar carne e leite. E as batatas parecem pertencer a um grupo terrorista contrarrevolucionário porque não querem se multiplicar. Mesmo a cana-de-açúcar, nossa safra mais tradicional, se comporta como um inimigo antes do declínio incontrolável de sua colheita.





O 14ymedio pode ser acessado normalmente dentro e fora de Cuba. Não é uma evidência de que há liberdade no país, como castristas poderiam dizer?

Desde a nossa fundação, quatro anos atrás, o 14ymedio.com foi bloqueado na maioria dos servidores nacionais e só se pode acessar a página através de um proxy anônimo. Não podemos nos credenciar para eventos e, em várias ocasiões, fomos expulsos de coletivas de imprensa. Algumas pessoas que foram “descobertas” acessando nosso site a partir de computadores em centros de trabalho ou com conexões de internet fornecidas pelo governo sofreram consequências. Sem mencionar ameaças e prisões contra nossos repórteres.

As prisões do senhor aconteceram exclusivamente por ser crítico do regime? Essa falsa sensação de liberdade em Cuba é o aspecto mais sombrio do regime?

Para ser mais preciso, nunca sofri prisões, mas sim “detenções breves e arbitrárias”, todas por exercer a profissão de jornalista. Concordo com você sobre a falta de liberdade ser o aspecto mais sombrio do regime, mas o mais difícil na vida do cubano é tentar levar uma vida decente fazendo um trabalho decente. Para manter a família acima do mínimo de sobrevivência, muitos se veem na necessidade de delinquir, extraviando bens e recursos de centros de trabalho ou comprando e vendendo no mercado negro.

O “contapropismo” foi uma experiência capitalista usada por Raúl e os cubanos puderam empreender legalmente. Foi boa para a população?

O “contapropismo”, um eufemismo oficial para definir o setor privado, foi em seu início uma concessão temporária que o governo fez quando decretou o chamado “período especial em tempos de paz”. Ao longo dos anos, teve que aceitar isso como algo definitivo, mas constantemente coloca obstáculos. Não é permitido criar pequenas e médias empresas e, nas diretrizes do Partido Comunista, afirma-se claramente que não se permitirá a concentração de propriedades nem de riquezas. As vantagens obtidas pela população com essa flexibilização estão relacionadas a um melhor acesso a bens e serviços produzidos por esse “setor não estatal da economia” e também a ter a possibilidade de se tornar um empreendedor (apesar das limitações), que não depende mais economicamente das migalhas do Estado.

Lula está preso. Provavelmente, não disputará as eleições de outubro. O que isso significa para o governo de Cuba?

Isso é um golpe para o governo de Cuba, pois Lula era a esperança de que o Brasil pudesse substituir a Venezuela como um mantenedor econômico do fracassado experimento cubano.

O que o senhor sonha para Cuba nos próximos dez anos?

Há uma diferença entre o que eu acho e o que eu gostaria que acontecesse, então eu respondo separadamente: a) sinto que morrerão de morte natural aqueles que fazem parte da definição de “geração histórica da revolução” e, lentamente, os novos governantes introduzirão reformas que, na esfera econômica, tenderão ao mercado e, na esfera política, se aproximarão da democracia. Não haverá explosão social, intervenção estrangeira ou golpe de Estado, mas uma lenta implosão que poderia deixar as portas abertas para uma mudança posterior e verdadeira. b) Gostaria que Díaz-Canel fosse, na verdade, um Yeltsin (mas sem tomar muita bebida alcoólica) ou pelo menos um Lenín Moreno que esteve todo esse tempo esperando a oportunidade de aparecer para mudar tudo, sem derramamento de sangue e sem comprometer a soberania da nação. Mas isso não passa de um desejo fantasioso.

Ao responder a essas perguntas, o senhor faz críticas ao governo que serão publicadas por um jornal brasileiro com certo destaque. O senhor correrá algum perigo?