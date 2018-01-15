O poder e o esbulho

Discuto, vez por outra, ao sabor das pressões morais irresistíveis, quem é mais importante: o Estado ou o indivíduo? Certamente que o indivíduo. Sem ele não existiria o Estado, porque certamente ficaria faltando a figura do indivíduo, para ser explorado, para pagar imposto, para gerar riqueza.

Agora mesmo vem à discussão: de quem é a responsabilidade pela construção das calçadas das cidades? Não existem dúvidas de que a responsabilidades é do poder público municipal. Ocorre que, num esbulho de autoridade, as municipalidades investem com seu poder fiscalizador (poder de polícia é uma coisa, e imposição de autoridade é outra), perseguindo de forma implacável o proprietário urbano que se recusar a construir a calçada defronte seu imóvel, seja ela a “calcada cidadã” ou outro tipo qualquer.

Diz a legislação sobre a natureza jurídica das calçadas urbanas e a responsabilidade dos municípios quanto à feitura, manutenção e adaptação para fins de acessibilidades: “As calçadas urbanas figuram como bens públicos municipais. São inconstitucionais as leis que imputam a responsabilidades precípua pela seu feitura, manutenção e adaptação aos particulares proprietários de imóveis urbanos.”

Uma das grandes tragédias do Brasil é a indecente proliferação de organismos públicos que regulam o licenciamento das construções de natureza privada. Primeiro, temos a figura do arquiteto que, para se formar estuda 12 anos afora o tempo de prática, mestrado etc, para poder assinar uma planta que vai ser submetida ao órgão municipal como a Secretaria de Obras, que todo município precisa ter. Invariavelmente, o responsável pela análise do projeto é uma burocrata sem grandes conhecimentos. Depois, passa pela Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e, se não encontrar um saco para puxar, pode ficar rolando por meses.

Vivemos num país onde o direito sofre o esbulho da autoridade. Quem foi que disse que o proprietário urbano é dono de calçada? A responsabilidade da calçada é do município. Ela que fura buraco para plantar árvore, dá autorização para o Serviço de Água e Saneamento rasgá-la para colocar encanamentos de água ou esgoto. O que existe, na verdade, é a imposição do terror da multa sobre o proprietário do imóvel para ele construir a calçada que não é sua.